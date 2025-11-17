İzmir’de seyir halindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün motor bölümünde çıkan yangın otobüsü kullanılamaz hale getirdi. Sürücü yolcuları tahliye ederken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü, bulvar kısa süreliğine trafiğe kapatıldı.

İzmir'in Konak ilçesinde akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı. İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT otobüsünün arka tarafında bulunan motor bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

SÜRÜCÜ FARK ETTİ, FACİA ÖNLENDİ

Dumanı fark eden sürücü, aracı Karataş mevkisinde yolun sağına park ederek yolcuları tahliye etti.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu otobüste hasar oluştu.

YOL TRAFİĞE KAPATILDI

Yangın esnasında güvenlik nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan bulvar, otobüsün çekilmesinin ardından trafiğe açıldı.

Otobüsün 121 numaralı Mavişehir Aktarma Merkezi ile Konak arasında sefer yaptığı öğrenildi.

