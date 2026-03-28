Bursa'da belediye otobüsünde çıkan yer kavgasında iki kadın, birbirine girdi. Kadınlardan biri, araya giren şoförün kolunu ısırdı. O anlar kameraya da yansıdı.

Bursa'da seyir halindeki bir otobüste yolculuk yapan iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü.

ŞOFÖRÜN KOLUNU ISIRDILAR

Kavgayı ayırmak isteyen otobüs şoförü araya girerken beklenmedik bir olay yaşandı. Tartışan kadınlar, kendilerini ayırmaya çalışan şoförün kolunu ısırdı. O anlar otobüste bulunan diğer yolcuların hayretleri içerisinde yaşandı.

Kadınların otobüste yer kavgası! Arayan giren şoförün kolunu ısırdı

Yaşanan arbede sırasında otobüste kısa süreli panik yaşanırken, diğer yolcuların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.

