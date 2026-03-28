Kadınların otobüste yer kavgası! Arayan giren şoförün kolunu ısırdı
Bursa'da belediye otobüsünde çıkan yer kavgasında iki kadın, birbirine girdi. Kadınlardan biri, araya giren şoförün kolunu ısırdı. O anlar kameraya da yansıdı.
Yaşam 10 dk önce
Bursa'da seyir halindeki bir otobüste çıkan sözlü tartışma, kavgaya dönüşerek otobüs şoförünün kolunun ısırılmasıyla sonuçlandı.
- Seyir halindeki bir otobüste iki kadın arasında sözlü tartışma başladı.
- Tartışma kısa sürede fiziki kavgaya dönüştü.
- Kavgayı ayırmak isteyen otobüs şoförünün kolu, tartışan kadınlar tarafından ısırıldı.
- Olay sırasında otobüste kısa süreli panik yaşandı.
- Diğer yolcuların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.
Bursa'da seyir halindeki bir otobüste yolculuk yapan iki kadın arasında başlayan sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziki kavgaya dönüştü.
ŞOFÖRÜN KOLUNU ISIRDILAR
Kavgayı ayırmak isteyen otobüs şoförü araya girerken beklenmedik bir olay yaşandı. Tartışan kadınlar, kendilerini ayırmaya çalışan şoförün kolunu ısırdı. O anlar otobüste bulunan diğer yolcuların hayretleri içerisinde yaşandı.
Yaşanan arbede sırasında otobüste kısa süreli panik yaşanırken, diğer yolcuların müdahalesiyle taraflar güçlükle sakinleştirildi.
