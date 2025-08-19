Kalp ve tansiyon hastaları için hayati uyarı! Bu alışkanlık böbrekleri bitiriyor...

Kalp hastalarının, tansiyon hastalarının ve damar tıkanıklığı olan hastaların bu sıcak havalarda kendilerine çok daha aşırı şekilde dikkat etmesi gerektiğine dikkat çeken Doç. Dr. Erkuş, "Yüksek sıcaklık, tansiyonu olanların tansiyonunun daha fazla yükselmesine; kalp yetmezliği olanların su kaybına bağlı olarak çok daha fazla böbreklerinin bozulmasına yol açabilir. Bu hastaların, su ihtiyacı dengelenmesini iyi kontrol etmeleri gerekiyor" dedi.

Kalp hastalarına temel tavsiyeler veren Erkuş, "Bu hastalarımızın günün en sıcak olduğu saatler olan saat 10.00 ile 16.00 arasında çok zorunlu olmadıkça dışarıya çıkmamaları eğer çıkacaklarsa da gölge ve serin alanları tercih etmeleri önemlidir. Bununla birlikte gün içerisindeki sıvı kaybını engelleyecek şekilde düzenlemeleri ve sıvı alımını bir miktar arttırmaları gerekmektedir. Tabii bunların kontrolünü yaparken çok fazla su alıp vücudun çok aşırı şişmesini engellemek gerekirken, diğer taraftan vücudun su kaybını engelleyecek şekilde de dengeli bir su içimi mutlaka sağlamalıdır" şeklinde konuştu.

"YÜRÜYÜŞ SONRASI SU İÇMELİLER"

Söz konusu hastaların bir problem gördükleri takdirde mutlaka bir uzman doktor görüşüne başvurmaları gerektiğinin altını çizen Erkuş, son olarak şu değerlendirmelerde bulundu: