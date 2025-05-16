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Katil arılar çiftçinin kabusu oldu! "Terminatör böcekler" devreye giriyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Katil arılar çiftçinin kabusu oldu! &quot;Terminatör böcekler&quot; devreye giriyor
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Karadeniz ormanlarında çiftçinin kabusu olan 'katil arı' gal arısına karşı, 'terminatör böcekler' devreye girdi. Bartın Valisi Nurtaç Arslan da, kestane ve bal arılarının düşmanı olan gal arıları ile mücadeleyi doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü belirtti.

Karadeniz’de gal arıları "katil arılar” çiftçinin kabusu oldu.

Katil arılar çiftçinin kabusu oldu! "Terminatör böcekler" devreye giriyor - 1. Resim

GAL ARILARI İLE MÜCADELEYE DEVAM

Bölge ormanlarında, kestane ağaçlarını kurutan ve bal üretimine büyük darbe vuran gal arıları ile mücadele sürüyor. 

Tüm Karadeniz'de olduğu gibi Bartın il sınırlarında da gal arısı ile mücadele sürüyor. Labaratuvar ortamında üretilen ve terminatör olarak bilinen yararlı böcekler doğaya salındı.

Bartın'ın Amasra ilçe Çakrazova mevkiindeki ormanda gerçekleştirilen 3 bin adet yararlı böcek salım programına Bartın Valisi Nurtaç Arslan ve beraberindeki il protokolü de katıldı.

Katil arılar çiftçinin kabusu oldu! "Terminatör böcekler" devreye giriyor - 2. Resim

TERMİNATÖR BÖCEKLERİYLE ÇÖZÜM ARANACAK

Sabahtan ise Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Kumluca beldesindeki ormanlık alanda da 3 bin adet yararlı böcek salımı yapıldığı öğrenildi.
Kestane ağaçlarının yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen salımın, yararlı böceklerin üretimi ile doğru oranda artarak devam edeceği belirtildi.

Böcek salımına katılan Bartın Valisi Nurtaç Arslan da, kestane ve bal arılarının düşmanı olan gal arıları ile mücadeleyi doğal yöntemlerle sürdürüldüğünü belirtti. Vali Arslan, hem kestane hemde bal hasadında bereketli bir sezon geçirilmesi temennisinde bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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