İstanbul’dan kilometrelerce yol kateden bir grup gönüllü, Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesindeki kırsal mahallelerde yaşayan çocuklara yardım ulaştırmak için zorlu bir yolculuğa çıktı.

“Çocuklar mutlu olsun yeter” adıyla bir araya gelen gönüllüler, yağışlı hava sebebiyle çamura dönen yolları aşmakta büyük güçlük yaşadı. Mengalan ve Hemitaş Küme Evlerine giden yollarda araçları defalarca batağa saplanan ekip, buna rağmen geri dönmedi. Çocukların kendilerini beklediğini bilerek kendi imkânlarıyla araçları çamurdan çıkarıp yolculuğu sürdürdüler.

Saatler süren meşakkatli mücadelenin ardından köylere ulaşan gönüllüleri, çocuklar sevinçle karşıladı. Gönüllüler, yanlarında getirdikleri kışlık bot, mont ve oyuncakları tek tek çocuklara dağıtarak soğuk kış günlerinde büyük bir mutluluk yaşattı. Hediyeleri alan miniklerin gözlerindeki sevinç, duygu dolu anlara sahne oldu.

