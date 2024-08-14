Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var

Sabahın ilk saatlerinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinden korkutan haber geldi. Bodrum'dan Van'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.

Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.