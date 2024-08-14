Malatya'da yolcu otobüsü şarampole devrildi! Yaralılar var
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Yaşam Haberleri / Anadolu Ajansı
Van'a giden yolcu otobüsü Malatya'nın Akçadağ ilçesinde şarampole devrildi. Kazada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.
Sabahın ilk saatlerinde Malatya'nın Akçadağ ilçesinden korkutan haber geldi. Bodrum'dan Van'a giden sürücüsü ve plakası henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Doğanlar Mahallesi mevkiinde şarampole devrildi.
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Korkutan kazada ilk belirlemelere göre 3'ü ağır 11 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Düzenleyen: Sinem Eryilmaz - Yaşam
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı