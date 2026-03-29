Anadolu Ajansı
Mudanya-Altıntaş yolu yeniden trafiğe açıldı! Güvenlik önlemleri alınıyor
Mudanya'daki Beyaz Kayalar mevkiinde yağış nedeniyle oluşan toprak kayması sonrası kapanan yol, ekiplerin çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Bölgede güvenlik önlemleri sürüyor.
Özetle
Kaydet
Yaşam 51 dk önce
Mudanya'nın Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde yağış nedeniyle meydana gelen toprak kayması sonrası kapanan yol, çalışmaların ardından yeniden trafiğe açıldı.
Mudanya ilçesine bağlı Altıntaş yolu Beyaz Kayalar mevkisinde, yağış nedeniyle toprak kayması meydana geldi. İhbar üzerine bölgeye polis, karayolları ve belediye ekipleri sevk edildi.
GÜNDEM VİDEOLARI
YOL YENİDEN TRAFİĞE AÇILDI
Polis güvenlik önlemi alarak yolu trafiğe kapatırken, ekipler de yol temizleme çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından yol yeniden trafiğe açıldı.
AYNI YERDE İKİNCİ KEZ OLDU
Bölgede güvenlik tedbirlerinin sürdüğü öğrenildi. Öte yandan, aynı noktada şubatta da toprak kayması meydana gelmişti.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR