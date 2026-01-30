Denizli'de duman tüten sobanın üzerine güzel kokması için kolonya döken işletme sahibi Mehmet Gezer, müşterinin verdiği "Yakarsan daha iyi kokar" tavsiyesine uydu. Gezer'in çakmağı çakmasıyla alev alan soba bomba gibi patlarken, facianın eşiğinden dönüldü.

Denizli'nin Honaz ilçesine bağlı Kaklık Mahallesi'nde faaliyet gösteren Söğütlüler Kıraathanesi'nde meydana gelen olayda facianın eşiğinden dönüldü. Dün akşam 20.00 sıralarında oğlu Mustafa Gezer'e ait kıraathaneye giden Mehmet Gezer, içeride bulunan sobanın duman tüttüğünü gördü. Bir türlü sobanın tutuşmaması üzerine Mehmet Gezer, soba içerisindeki kazanı dışarı çıkardı. Müşterilerin rahatsız olmaması için iş yerini havalandıran Mehmet Gezer, güzel kokması içinde hem masalara hem de soba üzerine kolonya döktü. O sırada işletmede bulunan bir vatandaş Mehmet Gezer'e soba üzerine döktüğü kolonyayı çakmakla tutuşturmasını, bu sayede daha güzel kokacağını söyledi. Vatandaşın akılalmaz fikrine uyan Mehmet Gezer, soba üzerine biraz daha kolonya dökerek çakmağıyla tutuşturdu.

Müşterinin tavsiyesine uydu! Ortalık savaş alanına döndü... 'Bu da yapılmaz' dedirten olay

SOBA BOMBA GİBİ PATLADI

Mehmet Gezer'in döktüğü kolonyayı tutuşturmasının ardından içeriye giren 4 müşteri soba yanındaki masaya oturdu. Mehmet Gezer'in dışarı çıkmasından saniyeler sonra ise soba adeta bomba gibi patladı. O anlar ise işletmeye ait güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, patlayan sobanın devrildiği ve akılalmaz fikri veren müşterinin kaçtığı görüldü. Sobanın yanındaki masada oturan 4 kişinin ise bir süre donakaldığı dikkatlerden kaçmadı.

"ÇIKTIM, 10 SANİYE GEÇMEDİ BİR ANDA İÇERİDE PATLAMA OLDU"

Sobaya kolonya döktükten sonra çakmağıyla tutuşturan Mehmet Gezer, olayla ilgili şunları söyledi:

"Ben akşamüstü kahvehaneye geldim. Sobanın üstüne koku olsun diye kolonya döktüm. Yan taraftaki arkadaşım kolonyanın üstüne çakmakla yakarsan daha güzel kokar dedi. Bende çakmağı çaktım sonra dışarı çıktım. Çıktım, 10 saniye geçmedi bir anda içeride patlama oldu. Bomba patlar gibi ses geldi. İçeriye bir baktım sobaya dair hiçbir şey kalmamış. Kolonyanın sıkışmasından kaynaklı soba patladı. Böyle bir şey olacağını hiç tahmin etmemiştim. Böyle bir şey başımıza gelmedi, ilk defa böyle bir şeyle karşılaşıyorum"

"NE OLDUĞUNU ANLAMADIK"

Sobanın patlamasına bir süre tepkisiz kalan vatandaşlardan Mevlüt Özçelik, "Akşam arkadaşlarla her zamanki gibi oyun oynuyorduk. Oyun oynarken kahveci arkadaşımız sobanın üstüne kolonya döküyordu. Oyun oynarken bir anda patlama oldu. Baya bir kuvvetli patladı. Anlık şok olduk ve ardından üzerimize is yağmaya başlayınca kalkıp dışarı çıktık. Patlama anında ne olduğunu anlayamadık, masamızda ayrılmadık" dedi.

