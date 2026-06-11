Netflix'e Rekabet Kurumu ayarı: Türk yapımları için ezber bozan kararlar alındı
Rekabet Kurumu, Netflix'in Türkiye operasyonları için yeni kararlarını duyurdu. Alınan karara göre Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir kısmını daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek, oyuncu ve senaristlerle "özel" sözleşmeler yapamayacak ve Türk yapımlarının platformda kalma sürelerini kısaltarak farklı mecralara da şans tanıyacak.
- Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek.
- Her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılımıyla en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliği düzenlenecek ve en az 80 katılımcı davet edilecek.
- Markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix küresel içerik yöneticilerinin onayı ile objektif kriterlere göre yapılacak.
- Netflix, kendisine yapılan projelere ilişkin başvuruları belirli sürelerde değerlendirip yazılı dönüş yapmak zorunda olacak.
- Türk dizileri, filmleri ve müzik eserlerini uzun süre yalnızca Netflix'te tutan uygulamaların süresi kısalacak, böylece yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek.
- Netflix, oyuncu, senarist ve yönetmenlerle münhasır sözleşmeler yapamayacak.
- Netflix tarafından yapımcılara, dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başı bonus gibi ek imkanlar sağlanacak.
- Yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden faydalanması artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacak.
İnternet yayıncılığı sektöründe dengeleri değiştirecek önemli bir adım atıldı. Rekabet Kurumu ile Netflix arasında yürütülen süreç kapsamında, platformun Türkiye'deki içerik üretim ve iş birliği politikalarında kapsamlı değişikliklere gidildi.
Rekabet Kurumunca, Netflix'in orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü, daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçireceği, markalı Türk içeriklerin seçiminin objektif kriterler dikkate alınarak yapılacağı bildirildi.
Kurumun internet sitesinden konuya ilişkin açıklama yapıldı.
DAHA ÖNCE ÇALIŞMADIKLARIYLA ÇALIŞACAKLAR
Açıklamada, Netflix'in daha önce çalışmadığı yapımcılara platformunu açacağı belirtilerek, "Netflix, orijinal Türk içeriklerinin bir bölümünü daha önce çalışmadığı yapım şirketleriyle hayata geçirecek." ifadeleri kullanıldı.
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Her yıl senarist, yönetmen ve yapımcıların katılacağı en az bir "Proje Sunum Günü" etkinliğinin düzenleneceği aktarılan açıklamada, buna en az 80 katılımcının davet edileceği bildirildi.
BAŞVURULARA YAZILI DÖNÜŞ ŞARTI
Açıklamada, içerik seçim kriterlerinin de değişeceğine işaret edilerek, şu bilgiler verildi:
"Markalı Türk içeriklerin seçimi, Netflix küresel içerik yöneticilerinin aktif katılımı ve onayı ile objektif kriterler dikkate alınarak yapılacak. Netflix, artık kendisine yapılan projelere ilişkin başvuruları belirli sürelerde değerlendirerek, başvurulara yazılı dönüş yapmak zorunda. Türk dizilerini, filmlerini ve müzik eserlerini uzun süre yalnızca Netflix'te tutan uygulamaların süresi kısalacak. Böylece yapımlar belirli koşullarda farklı mecralarda da yer alabilecek."
Netflix'in oyuncu, senarist ve yönetmenlerle "Yalnızca benimle çalışacaksın" anlamına gelen münhasır sözleşmeler yapamayacağı vurgulanan açıklamada, Netflix tarafından yapımcılara, dizilerin yurt dışı dağıtımından gelir paylaşımı ve bölüm başı bonus gibi ek imkanlar sağlanacağı da belirtildi.
Açıklamada, yapımcıların projeleri için devlet teşviklerine başvurması ve bu teşviklerden faydalanmasının da artık Netflix'in ön onayına bağlı olmayacağı kaydedildi.