Nijerya'ya 2 şart! Türkiye'nin günlerce konuştuğu 'Zeytin' hakkında yeni karar

İstanbul Havalimanı’nda geçen yıl Nijerya’dan Tayland’a yasa dışı yollarla götürülmek istenirken ele geçirilen ve “Zeytin” adı verilen yavru goril, yeniden kaçak ticarete konu edilmeyeceği garantisiyle Nijerya’ya iade edilecek. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü, CITES sözleşmesi kapsamında başlatılan iade sürecinde, Zeytin’in yalnızca gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezinde bakılacağını ve Türk Hava Yolları ile IATA kurallarına uygun şekilde nakledileceğini açıkladı.

ZEYTİN İÇİN 2 ŞART

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, "Nesli Tehlike Altında Olan Yaban Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaretine İlişkin Sözleşme (CITES)" kapsamında, goril Zeytin'in Nijerya'ya iadesine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Zeytin'in iade sürecinin, "tekrar illegal ticarete konu edilmeyeceğinin garanti edilmesi ve sadece gorillerin bulunduğu bir rehabilitasyon merkezinde bakılması" şartıyla başladığı bildirildi.

Zeytin'in, Nijerya'ya iade edildiğinde, hayvanın maruz kaldığı stresin en aza indirilmesi ve iki ülke arasındaki iklim koşullarının uygunluğu gibi temel faktörlerin de dikkate alındığı belirtilen açıklamada, "Yavru goril Zeytin, işlemlerin tamamlanmasının ardından Türk Hava Yolları (THY) tarafından Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA) kurallarına uygun şartlarda yapılacak uçuş planlamasıyla Nijerya'ya iade edilecek." ifadesi kullanıldı.

İSMİ "ANKET" İLE BELİRLENMİŞTİ

21 Aralık 2024’te Nijerya’dan Tayland’a transit geçiş yapacak bir kargonun İstanbul Havalimanı’ndaki kontrolleri sırasında bir yavru goril ele geçirildi. “CITES Belgesi” bulunmayan hayvana, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından el konulmuştu.

Sağlık kontrollerinden geçirilen yavru goril, İstanbul’daki bir hayvanat bahçesinde koruma altına alındı ve özel bir bakıcı eşliğinde güvenli bir ortamda yaşamını sürdürmesi sağlanmıştı

Sosyal medyada ve basında geniş yankı uyandıran gorile, vatandaşların da katıldığı bir anket sonucunda “Zeytin” adı verilmişti. CITES sözleşmesi uyarınca, gorili ihraç eden ülke hayvanı geri talep etme hakkına sahip olduğu belirtilmişti.