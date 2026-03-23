Geçtiğimiz yıl doluluk oranı yüzde 6’ya gerileyerek alarm veren Yuvacık Barajı’ndaki son tablo umutlandırdı. Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan barajda doluluk oranı yüzde 66 seviyelerine ulaştı.

Geçtiğimiz yılın son aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle, Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda düşen doluluk oranı endişelendirmişti.

Nüfusu 2 milyonu aşan ilde umutlandıran tablo! Doluluk oranı yüzde 6’dan 66’ya yükseldi

KRİTİK SINIRA ULAŞMIŞTI

Barajdaki doluluk oranı kasım ayında yüzde 6'ya, aralık ayında ise son yılların en düşük seviyesi olan yüzde 3'e kadar gerilemişti. Kocaeli'nin can damarı olarak görülen Yuvacık Barajı'nda su seviyesi kritik sınıra ulaşmıştı.

DOLULUK ORANI YÜZDE 66

Etkili olan kar ve sağanak yağışların ardından barajdaki su seviyesi yükseldi. Yapılan son ölçümlere göre barajın doluluk oranı yüzde 66 seviyelerine ulaştı. Öte yandan geçtiğimiz yıl doluluk oranı yüzde 37’ye düşen Namazgah Barajı'nda ise su seviyesi yüzde 76 olarak ölçüldü.

YÜZDE 6'YA GERİLEMİŞTİ

Geçtiğimiz yıl İstanbul’da barajlarda doluluk oranı yüzde 20.29'a kadar inerken, Kocaeli'nin içme suyu ihtiyacının önemli bir bölümünü karşılayan Yuvacık Barajı'nda doluluk oranı yüzde 6'ya gerilemişti. Tam kapasitesi 51,13 milyon metreküp olan barajda 3 bin 394 milyon metreküp su kalmıştı. Düşük su seviyesi nedeniyle baraj havzasındaki eski köprü ve yapılar yeniden görünür hale gelmişti.

Kentin bir diğer önemli su kaynağı olan Namazgah Barajı'nda ise su seviyesinin yüzde 37 olduğu belirlenmişti. Kandıra Namazgah Barajı İzmit, Derince ve Körfez'in üst kısımlarına su veriyor. İSU Genel Müdürlüğü, Kocaeli'nin içme ve kullanma suyu ihtiyacını; Yuvacık ve Namazgah barajları, Denizli Göleti ve yerel su kaynakları, İhtiyaç olması halinde ise Sapanca Gölü ile derin su kuyularından karşılıyor.

