Doğum oranları dünya çapında düşüyor. Küresel nüfus artışı yerini azalmaya bırakırken, toplumlar ekonomik ve sosyal dengelerini nasıl koruyacak? Doğurganlık oranlarındaki düşüş, bireysel tercihlerden mi, yoksa toplumsal dinamiklerden mi kaynaklanıyor?

OSMAN SAĞIRLI - Genç nüfus azlığı ve yaşlı nüfus artışı bütün ülkelerin problemi... Her ikisi de ekonomiyi ve sosyal dengeyi derinden sarsıyor. Genç sayısındaki düşüş iş gücünü dolayısıyla üretimi, yaşlıların artışı da tüketimi dolayısıyla yine ekonomiyi etkileyen unsurlar.

Doğurganlık hızının yavaşlamasının arkasında evlenme yaşının ilerlemesi, çocuk sahibi olma yönünde bilinçli ya da bilinçsiz eğilim ve isteklerin azalması gibi faktörler yer alıyor.

2025 yılında dünyada yaklaşık 132 milyon doğum, 63 milyon da ölüm gerçekleşti. Bir önceki yıla göre dünya nüfusu 69 milyon artarak 8,2 milyara ulaştı. Gelişmiş ülkelerin neredeyse tamamı, yenilenme seviyesinin (kadın başına 2,1 doğum) altında. Doğumların büyük çoğunluğu Asya ve Afrika’da. Nüfus artışındaki azalma birçok gelişmiş ekonomide iş gücü büyümesi ve uzun vadeli ekonomik sürdürülebilirlik konusunda endişelere yol açıyor.

Ölen de az doğan da! Nüfus rakamlarında çarpıcı detay

SADECE 12 ÜLKEDE ARTTI

Dünya genelinde doğurganlık oranları düşüyor. 2019 ile 2024 yılları arasında doğurganlık oranlarında artış görülen ülke sayısı sadece 12 iken, 185 ülkede oranlar düştü veya aynı kaldı.

AVRUPA VE DOĞU ASYA YAŞLANIYOR

Avrupa ve Doğu Asya’nın bazı bölgelerinde yaşlanan nüfus ve sürekli düşük doğurganlık oranları nedeniyle nispeten düşük doğum sayıları görülüyor. Almanya, Birleşik Krallık, Fransa ve İtalya’da her yıl 750.000’den az doğum kaydediliyor. Japonya’da da hızlı düşüş var. 2025 yılında da bu sayı 750.000’i geçmedi.

GÜNEY KORE’DE İŞ ÇOCUĞA ENGEL

Güney Kore’nin ortalama doğurganlık oranı, 1950’de kadın başına 6,1 doğumdan bugün 0,7’ye düşerek küresel ölçekte en hızlı düşüşlerden birini kaydetti. İstikrarlı bir şekilde azalmanın sürdüğü ülkede, doğum oranlarını düşüren faktörler arasında yüksek çocuk doğurma maliyetleri, iş yeri engelleri ve katı bir çalışma kültürü yer alıyor.

EN KRİTİK EŞİK ŞİLİ’DE

Şili ise OECD ülkeleri arasında kadın başına 1,1 doğum oranıyla G. Kore’nin ardından ikinci en düşük toplam doğurganlık oranına sahip, 1950’de ise toplam doğurganlık oranı 4,8 idi; bu oran OECD ülkelerinin çoğundan daha yüksekti.

NİJERYA AVRUPA’YA BEDEL

Afrika, doğum oranlarında en hızlı büyüyen bölge, bu durum kıtanın büyük bölümündeki yüksek doğurganlık oranlarını ve genç nüfusu yansıtıyor. Nijerya, 2025 yılında tahmini 7,6 milyon doğumla, yaklaşık 6,3 milyon doğumun gerçekleştiği Avrupa’nın toplamından daha fazla bir rakamla öne çıkıyor.

AVRUPA’DA İTALYA DİPTE

Avrupa ülkeleri arasında en düşük doğurganlık oranı olan ülke İtalya, bu oran kadın başına 1,2 doğum; Fransa ise bu oran 1,6 ile Avrupa’nın en yükseği. OECD ülkeleri arasında rekor 2,8 ile İsrail’de ardından 1,9 ile Meksika geliyor.

OECD ÜLKELERİNDE TEHLİKE BÜYÜYOR

OECD üyesi 38 ülkenin 37’sinde doğurganlık oranları, nüfusun mevcut büyüklüğünü korumak için gereken 2,1’lik yenilenme seviyesinin altında. Güney Kore ve Şili, en düşük doğurganlık oranlarına sahipken, İsrail ve Meksika en yüksek oranlara sahip. Dünya genelinde ise doğurganlık oranları beklenenden daha hızlı düşüyor.

HİNDİSTAN’DAN BİR ÜLKE DOĞDU

Dünya genelindeki doğumların en büyük payı Asya’da gerçekleşiyor; bu durumun başlıca nedeni ise nispeten genç nüfusa sahip kalabalık ülkeler. Hindistan, 2025 yılında 23 milyondan fazla doğumun gerçekleşmesiyle, küresel doğumların neredeyse altıda birini oluşturarak, açık ara lider konumda. On yıllardır süregelen doğurganlık oranlarındaki düşüşe rağmen, Çin yaklaşık 8,7 milyon doğumla ikinci sırada yer aldı. Pakistan, Bangladeş ve Endonezya sıralamada en üstteki ülkeler.

