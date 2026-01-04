Türkiye’de geçen yıl 5 bin 95 organ nakli gerçekleştirildi. Böbrek ve karaciğer nakillerinde öne çıkan Türkiye, yüksek sağkalım oranlarıyla dünyada en başarılı ülkeler arasında yer aldı.

Sağlık Bakanlığı verilerinden derlenen bilgilere göre, dünya standartlarında donanıma sahip ve alanında uzman hekimlerce yönetilen yüksek kapasiteli organ nakli merkezlerinin bulunduğu Türkiye’de, geçen yıl 5 bin 95 organ nakli gerçekleştirildi.

Türkiye genelinde 3 akciğer, 74 böbrek, 14 kalp, 2 kalp-akciğer, 46 karaciğer ve 10 pankreas nakli merkezi olmak üzere 149 organ nakli merkezi bulunuyor. Organ nakli sonrası sağkalım oranları açısından Türkiye, dünyada en başarılı ülkeler arasında yer alıyor.

2025 yılında en fazla nakil böbrek alanında gerçekleştirildi. Bunların 2 bin 821’i canlıdan, 478’i kadavradan olmak üzere toplam 3 bin 299 böbrek nakli yapıldı.

Karaciğer nakilleri ise 2025’te 1728 olarak kayıtlara geçti. Bu nakillerin 1463’ü canlıdan, 265’i kadavradan gerçekleştirildi.

Geçen yıl ayrıca 46 kalp, 20 akciğer ve iki ince bağırsak nakli yapıldı.

