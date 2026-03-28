Samsun'dan Şırnak'a gönül köprüsü: Minik eller yazdı, Kato'da Mehmetçik duygulandı!
Samsun Tekkeköy’deki Kahyalı İlkokulu öğrencilerinin, Şırnak’ın zorlu coğrafyası Kato Dağı’nda görev yapan Jandarma Komandolara yazdığı duygu yüklü mektuplar sahiplerine ulaştı. 9 yaşındaki Baran’ın "Sizin gibi asker olacağım" sözleri Mehmetçik’e duygusal anlar yaşattı.
Samsun Tekkeköy Kahyalı İlkokulunda okuyan minik öğrencilerin yazdığı mektuplar Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesindeki Jandarma Komando Tabur Komutanlığında vatani görevini yapan Mehmetçiğe ulaştı. Kato Dağı eteklerinde vatan görevi yapan Mehmetçik duygu dolu mektupları okuduktan sonra öğrencilere karşılık vererek mektup yolladı.
İlkokul 3. sınıf öğrencisi Baran’ın mektubundaki duygusal mesajın da yer aldığı mektupta ise şu ifadeler yer aldı:
"Kıymetli asker ağabeyim. Ben 9 yaşındayım. Adım Baran. Bir gün ben de büyüyeceğim ve senin gibi asker olacağım. Bu yüce vatan için canımı hiç korkmadan siper edeceğim. Dağ, bayır demeden gece gündüz her türlü zorluğa göğüs gereceğim. Sevgili asker ağabeyim, Allah senin ve orada bulunan bütün asker ağabeylerimin yardımcısı olsun. Dualarımız hep sizinle. Bizler biliyoruz ki sizler gibi yürekli vatan evlatları olduğu sürece bu vatan bölünmez, bu şanlı al bayrağımız inmez. Ne mutlu Türk’üm diyene. Allah’a emanet olunuz. Küçük kardeşiniz Baran."
Bu anlamlı çalışma ise Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.