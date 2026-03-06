Denizli’nin Çameli ilçesinde yoğun yağışlar sonrası yer altı suları tarlalardan ve yol kenarlarından yüzeye çıktı. Mahalle sakinleri bunu bereket olarak karşılarken, belediye ekipleri bölgede inceleme ve değerlendirme çalışmalarına başladı.

MAHALLELİLER BEREKET SEVİNCİ YAŞADI

Son günlerde etkili olan yoğun yağışların ardından bazı mahallelerde yer altı suları yüzeye çıkmaya başladı. Tarlalardan, yol kenarlarından ve yol ortasından çıkan sular mahalle sakinleri tarafından hayretle karşılanırken, durum bereket olarak değerlendirilerek şükürle karşılandı.

EKİPLER HAREKETE GEÇTİ

Özellikle Gürsu Mahallesi'nde birçok noktada yüzeye çıkan suların ardından Çameli Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede incelemelerde bulundu. Belediye Başkan Yardımcısı Fethi Uğur ve Fen İşleri ekipleri, ilçenin farklı noktalarında ortaya çıkan bu doğal kaynakların tek bir noktada toplanarak değerlendirilmesi için çalışmaların sürdüğünü belirtti.

VERİMLİ KULLANIM PLANLAMALARI SÜRÜYOR

Çameli Belediye Başkanı Cengiz Arslan, ortaya çıkan su kaynaklarının en verimli şekilde kullanılabilmesi için gerekli planlamaların yapıldığını ve çalışmaların devam ettiğini ifade etti.

