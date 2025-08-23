Sındırgı depremi tarihi camiye de hasar verdi
Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremde, Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne ait tarihi Şerif Paşa Camii’nin minaresinin ve iç bölümlerinin de zarar gördüğü belirlendi.
Balıkesir Sındırgı'da 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem birçok yapıya zarar verdi.
Sındırgı'da bulunan Şerif Paşa Camisi de depremde hasar gören yapıların arasında yer aldı.
GÜVENLİK GEREKÇESİYLE İBADETE KAPATILDI
Depremin ardından yapılan incelemelerin ardından cami güvenlik gerekçesiyle ibadete kapatıldı.
CAMİNİN DUVARLARINDA VE KOLONLARINDA ÇATLAKLAR GÖRÜLDÜ
Vatandaşların ibadetlerini sürdürebilmeleri için cami avlusuna AFAD ekiplerince çadır kurulurken, caminin duvarlarında kolonlarında çatlaklar olduğu belirlendi.
