Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Manisa'nın Soma ilçesine bağlı Eğnez Mahallesi heyelan tehlikesi nedeniyle tahliye ediliyor. Belirlenen yeni koordinatlara nakledilecek yeni yerleşim yeri, doğal afet riskinden uzak güvenli bir alana yeniden kurulacak.

Konuya ilişkin dikkat çeken Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Soma'daki o mahalle başka yere kurulacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

MAHALLE BAŞKA BİR YERE KURULACAK

Karara göre, Soma ilçesi Eğnez Mahallesi halkı, adı geçen yerleşim yerinin heyelan tehlikesinin bulunması nedeniyle kararın ekindeki kroki ile listede sınır ve koordinatları gösterilen yere yerleştirilecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 6292 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi gereğince alındı.

6292 SAYILI KANUN'UN 4'ÜNCÜ MADDESİ KAPSAMI

6292 sayılı Kanun'un 4'üncü maddesi, orman köylülerinin kalkındırılması amacıyla nakline karar verilen köylerdeki hak sahiplerine verilecek taşınmazların (bina, arsa, arazi) bedellerinin peşin veya 20 yıla kadar faizsiz taksitlerle tahsil edilmesini düzenler. Bu süreçte taşınmazların devir, tescil ve yerleşim işlemleri karşılıklı anlaşma ile yürütülür.

