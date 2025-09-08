Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Yaşam > Sular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik

Sular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Sular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik
Kuraklık, Mezarlık, Adana, Seyhan Nehri, Haber
Yaşam Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Adana'da 70 yıl önce Seyhan Barajı Gölü'nün altında kalan Topalak Mahallesi mezarlığı, kuraklık nedeniyle sular çekilince yeniden ortaya çıktı. Vatandaşlar yıllar sonra mezarlığa gidip dua etti.

Seyhan Nehri üzerine 1956 yılında inşa edilen Seyhan Barajı'nın su tutmaya başlamasıyla birlikte merkez Çukurova ilçesine bağlı Topalak Mahallesi mezarlığı da su altında kaldı. Ancak son dönemdeki kuraklığa bağlı Seyhan Baraj Gölü’nün aktif doluluk oranı yüzde 16’ya geriledi.

Sular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik - 1. Resim

YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKTI

500 metreden fazla çekilen gölde, Topalak Mahallesi'nin daha önce su altında kalan mezarlığı kuraklık ile birlikte ortaya çıktı. Gün yüzüne çıkan mezar taşlarının üzerindeki yazıların yosunlarla kaplanıp, görünmez hale geldiği gözlemlendi. Mezarlığın ortaya çıkmasıyla birlikte Topalak Mahallesi sakinleri de yakınlarına ait olan mezar taşlarının başında dua etti.

Sular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik - 2. Resim

''SULAR ÇEKİLİNCE ORTAYA ÇIKTI''

Mahalle sakinlerinden Faruk Aydın, "Bu sene kuraklık çok daha fazla oldu. Sular hep çekildi ve mezarlık ortaya çıktı. Herkesin suyu dikkatli kullanması lazım. Bizler balıkçıyız ve bu suların çekilmesi bizleri hep olumsuz etkiliyor. Mezarlık ortaya çıkınca da eski büyükleri, yakınları orada yatanlar gidip dua etti" ifadelerini kullandı.

Sular çekildi, 70 yıl sonra ortaya çıktı! Görenler akın etti: Gidip duamızı ettik - 3. Resim

''ORTAYA ÇIKINCA GİDİP DUAMIZI ETTİK''

Büyüklerinin yakınlarının kabrinde dua eden Neslihan Çam ise, "Orada benim yakınım yok ama büyüklerimizin yakınları hep orada yatıyor. Mezar ortaya çıkınca gidip duamızı ettik. Sular yeniden yükselince mezar sular altında kalıyor. Bazıları kayıklarla gidip dua ediyor" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İcra memurları CHP İl Başkanlığı'nda! Gürsel Tekin de gidiyor, gözler o saattePakistan'da tahliye botu alabora oldu: 5'den fazla ölü var
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Hatay'da pes dedirten olay! Koyun sürüsüne daldı: Aracı ve göçmenleri bırakıp kaçtı - YaşamGöçmenleri bıraktı, arkasına bakmadan kaçtıSıcak günler geride kalıyor! İşte yeni haftanın şaşırtan hava durumu - YaşamO günler geldi! AKOM'dan kritik uyarıUzaktan mezar taşı sanılıyor! Yakına gelenler okudukları karşısında şaşkına dönüyor - YaşamUzaktan mezar taşı sanılıyor! Şaşırtan yazı1 yıl önce ölen adamın mezarı tahtalara kadar kazıldı! Köylüler endişeli - YaşamMezar tahtalara kadar kazıldı! Bir köy tetikteTokatlanan maymun gündem oldu! Sahibi sınırda buldum dedi, devlet korumaya aldı - YaşamTokatlanan maymun gündem oldu, devlet korumaya aldıBalıkesir sallanmaya devam ediyor! Sındırgı'da artçı deprem - YaşamBalıkesir sallanmaya devam ediyor! Sındırgı'da artçı deprem
Sonraki Haber Yükleniyor...