Konya'nın Kulu ilçesinde kuraklık nedeniyle 2022 yılında tamamen kuruyan Küçük Göl, etkili olan yağmurların ardından yeniden su tutmaya başladı.

4 SENEDİR KURUYDU

İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu.

YÜZDE 40'LARA ULAŞTI

Göl, son dönemde bölgede oldukça yoğun yağan yağmurlar sonrasında yeniden su tutmaya başladı. Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.

