Tamamen kuruyan gölge göz yaşartan gelişme! Tam 4 yıl sonra...
Konya'nın Kulu ilçesinde kuraklık nedeniyle 2022 yılında tamamen kuruyan Küçük Göl, etkili olan yağmurların ardından yeniden su tutmaya başladı.
Kulu'da 4 yıl önce kuruyan Küçük Göl, bölgedeki yoğun yağışlar sayesinde yeniden su tutmaya başlayarak %40 doluluk oranına ulaştı.
- Konya Kulu'daki Küçük Göl, 2022'de kuraklık ve yer altı sularının azalmasıyla tamamen kurumuştu.
- Bölgede etkili olan yoğun yağışlar sonrası yeniden su tutmaya başladı.
- Gölün doluluk oranının bugünlerde %40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.
- Kuşların göç yolları üzerinde önemli bir kuş gözlem noktasıdır.
Konya'nın Kulu ilçesinde yaşanan kuraklık sonrası 2022 yılında tamamen kuruyan Küçük Göl, bölgede etkili olan yağmurların ardından eski günlerine dönmeye başladı.
4 SENEDİR KURUYDU
İlçenin 5 kilometre doğusunda, Tuz Gölü'nün kuzeybatısında yer alan Küçük Göl, son yıllarda kurak geçen mevsimler ve yer altı sularının azalmasıyla 4 sene önce tamamen kurumuştu.
YÜZDE 40'LARA ULAŞTI
Göl, son dönemde bölgede oldukça yoğun yağan yağmurlar sonrasında yeniden su tutmaya başladı. Kuşların göç yolları üzerinde bulunan ve kuş gözlemcileri için önemli bir gözlem noktası olan Küçük Göl'ün bugünlerdeki doluluk oranının yüzde 40'lara ulaştığı tahmin ediliyor.
