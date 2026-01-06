Uzun yıllardır kehribar ustası olarak çalışan Bayram İpek, kehribar taşlarını dizerken büyük bir keşfe imza attı. İpek, kehribarın içerisinde bozulmamış halde bir böcek fosili buldu. Fosilin tam yılı bilinmese de milyonlarca yıllık bir geçmişe sahip olduğu düşünülüyor.

İNANILMAZ KEŞİF Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapan Bayram İpek, dağlardan topladığı ham kehribarları atölyesinde takı ve tespihe dönüştürüyor. İpek’in son yaptığı işlemede fark ettiği detay hayrete düşürdü.

İÇİNDEN BÖCEK FOSİLİ ÇIKTI Son getirdiği taşlardan birini kestiği sırada içerisinde bir hava boşluğu olduğunu fark eden İpek, gördüğü manzara karşısında şoke oldu. Taşın bir kısmını dikkatlice makinede kesen usta, boşluğun içerisinde daha önce hiç rastlamadığı bütün halde bir canlı kalıntısı buldu. Parçayı cımbız ile çıkaran İpek, kehribarın oluşum sürecinde reçineye girmiş bir böcek fosili keşfetti.

MİLYONLARCA YIL ÖNCEYE AİT OLABİLİR Milyonlarca yıl önce ağaçlardan süzülen reçinenin toprak altında sertleşmesiyle oluşan kehribarın içerisinde bozulmamış halde bir böcek fosili bulan İpek, bu olay karşısında heyecanlandı. İpek, fosilin detaylarını öğrenmek için uzmanlara ve laboratuvarlara başvurmaya hazırlandığını belirtti.

“DAHA ÖNCE RASTLAMADIĞIM BİR ŞEY” İpek, şunları söyledi: Bayburt’ta uzun yıllardır kehribar işlemeciliği yapıyorum. Bu kehribarları kendim dağdan çıkarıp atölyeme getiriyorum. Son getirdiğim taşları keserken bir tanesinin içerisinde boşluk vardı. Baktığımda hiç daha önce rastlamadığım bir şeye denk geldim. Cımbızla incelediğimde içinde bir böcek fosili olduğunu gördüm. Bunun ne olduğunu tam olarak öğrenmek için alanında uzman arkadaşlara danışacağım.

