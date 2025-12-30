Çanakkale’nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde, köy kahvehanesinin kiralanması için düzenlenen ihale, inatlaşma sonucu 126 bin liraya kadar çıktı. Fahiş bedel sonrası ihale iptal edildi. Mevcut kirası 4 bin lira olan kahvehane için yeniden ihale yapılacak.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyü kahvehanesinin kullanımı için 10 bin liradan açılan ve inatlaşma sonucu 126 bin liraya kadar yükselen ihale iptal edildi.

MEVCUT KİRASI 4 BİN TL

Bayramiç köyü muhtarı Aziz Göç, yaklaşık 10 yıldır bir köy sakini tarafından işletilen kahvehanenin yeni kiracısının belirlenmesi için ihale düzenlediklerini anlattı. Mevcut kirası 4 bin lira olan kahvehane için muhtarlıkta düzenledikleri açık artırma usulü ihaleye 4 kişinin katıldığını belirten Göç, bu kişilerden 1000'er lira teminat aldıklarını söyledi.

ÇEKİŞMELİ İHALEDE KİRA BEDELİ 126 BİN TL'YE ÇIKTI

Göç, ihaleyi 10 bin liradan başlattıklarını dile getirerek, çekişmeli geçen açık artırmada 70 bin liradan sonra bir kişinin, 100 bin liradan sonra da bir kişinin daha ihaleden çekildiğini kaydetti. İhalenin iki kişi arasında bir süre devam ettiğini, aylık kira bedelinin 126 bin lirayla son kişide kaldığını bildiren Göç, "İhalede kalan son kişi kirayı yüksek bulması nedeniyle çekildi. Hukuki olarak yapılması gereken ne ise o süreci başlatacağız, ardından yeniden ihale yapacağız. Bu kez ihaleye katılacaklardan 10 veya 20 bin lira teminat isteyeceğiz. 126 bin lira, köy kahvesi için yüksek bir kira bedeli." dedi.

GÜNDE ANCAK 300-400 ÇAY SATILIYOR

Göç, Bayramiç köyünde 600 kişinin yaşadığını belirterek, "Kahveye 30 veya 40 insan devamlı gidip geliyor. Kahveyi işleten günde 300-400 çay satar. Bir de onun giderleri var. Bu yaşanan bizim adımıza bir artı değil eksi. Bizim de hatamız var. Herkes kira bedelinin 15-20 bin lirayı geçmemesi gerektiği düşüncesinde." diye konuştu.

