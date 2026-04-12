Ankara Adliyesi'nde emanet paraları sanal bahiste kaybeden zabıt katibi O.Ç., babasının ihbarıyla yakayı ele verdi. Oğlunun suçunu öğrenen baba S.Ç., önce müdürü arayıp durumu bildirdi, ardından oğlunu adliyeye getirerek itirafa zorladı. Yarım milyon lirayı aşan kamu zararını da üstlenip ödeyen babanın bu tavrı, "zincirleme zimmet" suçundan yargılanacak oğlu için etkin pişmanlık yolunu açtı.

Ankara Adliyesi bir babanın vicdan muhasebesine sahne oldu. Oğlu O.Ç.’nin emanet paralara el uzattığını öğrenen baba S.Ç., evladını korumak yerine adaleti seçerek durumu bizzat ihbar etti. Oğlunun borç sarmalına kapılıp sanal bahiste kaybettiği binlerce lirayı kendi imkanlarıyla kapatan dürüst baba, oğlunu adliyeye getirerek itirafçı olmasını sağladı.

VURGUNU ZABIT KATİBİNİN BABASI YAKALATTI!

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianameye göre, zabıt katibi O.Ç'nin babası S.Ç, Yazı İşleri Müdürü B.K'yi telefonla arayarak, "oğlunun, Kaçakçılık ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu'nda çalıştığı dönemde emanet paraları alıp, daha sonra yerine koymak üzere kullandığını" bildirdi.

Ertesi gün S.Ç. ve oğlu O.Ç. adliyeye gelerek, Yazı İşleri Müdürü B.K. ile diğer zabıt katiplerinin de bulunduğu ortamda görüştü. Baba S.Ç, "oğlunun bir süredir içine kapanık davrandığını, 4 Ocak'ta yaptığı görüşmede oğlunun emanet paraları kullandığını ve bu durumu nasıl açıklayacağını bilemediğini kendisine anlattığını" söyledi.

Vicdan borcu bahis borcunu yendi! Emanet paralarını çalan zabıt katibini babası yaktı

PARALARI SANAL BAHİSTE KAPTIRMIŞ!

Görüşme sırasında O.Ç. ise babasının beyanlarını doğrulayarak, 2024 yılında Ankara'ya tayin olduktan sonra artan borçlarını kapatmak amacıyla sanal bahis oynamaya başladığını, parası olmadığı için dosyalara ait emanet paraları kullanıp daha sonra yerine koymayı planladığını iddia etti.

Söz konusu paraların zaman zaman banka hesabına yatırıldığını söyleyen O.Ç., zaman zaman da nakit olarak harcadığını, büyük kısmını sanal bahiste kaybettiğini ve bu nedenle yerine koyamadığını belirtti.

Şüpheli O.Ç'nin aldığı paralara ilişkin tuttuğu not kağıdının fotokopisini ibraz etmesi üzerine olayla ilgili suç duyurusunda bulunuldu.

Başsavcılık, zabıt katibi O.Ç hakkında "zincirleme şekilde zimmet" suçundan iddianame hazırladı.

Vicdan borcu bahis borcunu yendi! Emanet paralarını çalan zabıt katibini babası yakalattı

BABA, ZARARI KARŞILAYACAK!

İddianamede, zabıt katibi O.Ç.’nin çeşitli dosyalardan toplamda 501 bin 860 TL, 350 dolar ve 60 sterlini zimmetine geçirdiği belirtildi. Suçunu itiraf eden O.Ç. ve babası S.Ç.’nin başvurusu üzerine, 29 Ocak’ta tüm kamu zararı karşılanarak makbuzlar adliyeye teslim edildi. Savcılık, suçunu zincirleme şekilde işlediği tespit edilen sanığın, zararı gidermesi nedeniyle "etkin pişmanlık" hükümlerinden yararlanmasını talep etti.

