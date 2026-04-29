Sakarya Karasu’da heyelan sonrasında denizin 100 metre içeri girdiği, villa ve havuzların çöktüğü tatil köyünde, koruma duvarı inşası başladı. Duvarın önü arkası taş dolgu ve kumla doldurularak plaj haline getirilecek. Proje ile yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 2 sitenin kurtulacağı belirtildi.

YIKILMA NOKTASINA GELDİ Sakarya'da sahil kısmında etkili olan kıyı erozyonu sonrasında, Karasu Mahallesi sahilinde yer alan eski tatil köyü, dalgaların kıyıyı aşındırmasıyla yıkılma noktasına gelmişti.

KORUMA DUVARI İNŞAATI BAŞLADI Bir dönemin popüler projelerinden olan eski tatil köyünde heyelan sonrasında deniz 100 metre içeri girmiş, villalar ve havuzlar çökmüştü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, köydeki villa ve havuzların çökmesinin ardından hareket geçerek, bölgede kapsamlı bir çalışma başlatmıştı. Bölgede sahil koruma duvarı inşaatına başlandı.

EROZYONA ÖNLEM Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında erozyona sahil koruma duvarıyla önlem alınıyor. Erozyonun önlenmesine yönelik girişimlerin ardından çalışmaların başladığını söyleyen Karasu Mahallesi Muhtarı Şefik Kır, sahildeki çalışmanın kıyı şeridi ve buradaki yapılara koruma kalkanı olacağını belirtti.

PROJE HAYATA GEÇİRİLDİ Kır “Bu projenin hayata geçirilmesinin mimarı Zonguldak Milletvekili rahmetli Necmettin Aydın'dı. Kardeşi Ramazan Aydın ile çalışma yaptılar, biz de Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına ilettik. Bakanlık da sahillerimiz için koruma kalkanı olan projeyi hayata geçirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz” dedi.

“2 SİTE KURTULACAK” Kır, projenin detayları hakkında şu bilgiyi verdi: Çalışma yer altına 2,5 metre inecek ve yüzeyde 2,5 metre yükselecek, toplamda 5 metre. Duvarın önü arkası taş dolgu ve kumla doldurularak plaj haline getirilecek. Belli yerlerden vatandaşa giriş çıkış merdiveni yapılacak. Proje sayesinde yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan 2 site kurtulacak. 2 tatil köyünü koruyacak toplam 840 metre uzunluğundaki proje bittiğinde bir daha sahillerimizde erozyon olmayacak.

