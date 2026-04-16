‘Güvenli şehir’ algısını yitiren, 6’dan büyük deprem riski taşıyan Trabzon için bir uyarı daha geldi. Prof. Dr. Osman Bektaş, kentteki dik yamaçların aşağı doğru kaydığını belirterek “Her basamak yükselmiş eski bir kıyı çizgisidir. Bu da bölgenin yüz binlerce yıldır faylarla yükseldiğini gösterir” diyerek uyardı.

27 Ocak’ta Trabzon açıklarında 3,8 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiş, çevre illerde de hissedilmişti. Deprem sonrasında kent genelindeki deprem riskini hatırlatan Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş, “Güvenli şehir illüzyonu sona erdi” diye vurgulamıştı.

Yüz binlerce yıldır faylarla yükselen kent! Yamaçlar aşağı kayıyor, 6’dan büyük deprem riski var

'GÜVENLİ ŞEHİR' ALGISI BİTTİ

Trabzon’da “güvenli şehir” algısının artık geçerli olmadığını belirten Bektaş “AFAD'a göre Karadeniz Sahil kesimi M6,6 büyüklüğünde bir depreme hazır olmalıdır. Ancak sahil kumsal alanlarda bu değer daha da büyüyebilir. Sahil heyelan sahaları, dolgu ve yerleşim alanları çekinceli alanlardır” diyerek uyarmıştı.

"YÜZ BİNLERCE YILDIR FAYLARLA YÜKSELDİ"

Bektaş, Trabzon kıyılarındaki riske bir kez daha dikkat çekerek altını çizerek uyardı. Trabzon kıyılarının jeolojik hikayesini anlatan Bektaş, “Trabzon neden basamak basamak?” sorusuna ise “Her basamak yükselmiş eski bir kıyı çizgisidir. Bu da bölgenin yüz binlerce yıldır faylarla yükseldiğini gösterir” cevabını verdi.

Bektaş kıyının sadece yükselmediğini, dik yamaçların heyelan ve küçük depremlerle aşağı doğru kaydığını vurguladı. Bektaş’ın sosyal medya hesabı X üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Trabzon Kalepark kıyısında gördüğümüz deniz içinde kalan kaya blokları, kemer şeklinde oyulmuş kayalar, deniz seviyesinin üstündeki mağara ve oyuklar bize kıyının geçmişini anlatır. Bu şekiller nasıl oluştu? Dalgalar kayaları aşındırdı, mağaralar ve oyuklar açtı, aşınarak geri çekilen kıyı yükseldi. Trabzon neden basamak basamak? Bu basamaklar ne anlatıyor? Her basamak yükselmiş eski bir kıyı çizgisidir. Bu da bölgenin yüz binlerce yıldır faylarla yükseldiğini gösterir. Ama önemli bir gerçek var. Kıyı sadece yükselmiyor, dalgalar kıyıyı sürekli aşındırıyor, dik yamaçlar zaman zaman heyelan ve küçük/orta depremlerle aşağı doğru kayıyor.

Trabzon kıyıları faylarla yükselen, aynı zamanda aşınan ve geri çekilen aktif doğa sistemidir.

Bektaş, daha önceki açıklamalarında ise “Doğu Karadeniz sahili “deprem üretmez” algısı doğru değil. Kandilli Rasathanesi verilerine göre kıyı kesiminde M>3 depremler yaygın. Bu, bölgenin tektonik olarak tamamen pasif olmadığını ve kabuğun gerilim altında olduğunu gösterir. Risk sadece deprem büyüklüğü değildir. Dolgu alanları, gevşek alüvyon zeminler ve yamaç hareketleri küçük–orta depremlerde bile hasarı büyütebilir” diyerek uyarmıştı.

Kategori Açıklama Ana Fay Hattı (Trabzon Doğrudan) Doğrudan altından geçen bir ana fay hattı (Kuzey Anadolu Fay Hattı gibi) bulunmuyor. Etkileyen Temel Fay Yapıları Karadeniz Fayı (Deniz İçi Fay), Mikro Faylar ve Kuzey Anadolu Fay Hattı (KAF) Deprem Riski (Risk Derecesi) Geleneksel olarak 4. ve 5. derece (en az riskli) olarak sınıflandırılsa da, 2019'da yenilenen haritaya göre tehlike parametreleri yaklaşık 2 kat artmıştır. Deprem Riski (Zemin Yapısı) Sahil kesimlerindeki dolgu alanlar ve alüvyon zeminler, muhtemel bir sarsıntıyı daha şiddetli hissettirebilir. Bu nedenle yapı stokunun sağlamlığı kritik önem taşımaktadır.

Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Osman Bektaş

