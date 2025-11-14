Zeytinburnu'nda facia! Metrobüs engelli yolcuya çarptı
Zeytinburnu’nda metrobüs durağında bekleyen engelli yolcu, aracın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kazada metrobüs yolcularından iki kişi de hafif şekilde yaralandı. Olayla ilgili polis ve sağlık ekipleri müdahale etti.
Özetle
Kaydet
Yaşam 52 dk önce
Zeytinburnu'nda durakta bekleyen bir engelli yolcu metrobüse çarptı ve ağır yaralandı, metrobüsün ani fren sonucu yolcular da hafif yaralandı.
- H.C. (57) tekerlekli sandalyesi ile durakta beklerken metrobüse çarptı.
- Çarpmanın etkisiyle H.C. ağır yaralandı.
- Metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki E.N.K. (19) ve C.D. (60) hafif yaralandı.
- H.C. ve yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Zeytinburnu'nda durakta bekleyen engelli yolcu kabusu yaşadı. Alınan bilgiye göre, İ.B. (55) idaresindeki metrobüs, Cevizlibağ Metrobüs Durağı'na yaklaştığı sırada, durakta sarı çizgiyi geçtiği iddia edilen H.C'nin (57) tekerlekli sandalyesine çarptı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
3. SAYFA
Huriye Helvacı ve oğlu gözyaşlarıyla defnedildi
Çarpmanın etkisiyle savrularak perona ve metrobüs yoluna kafasını çarpan H.C. ağır yaralandı.
ANİ FREN İKİ KİŞİYİ YARALADI
Kaza sırasında metrobüsün ani fren yapması sonucu araçtaki yolculardan E.N.K. (19) ve C.D. (60) de hafif yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Bizi Takip Edin
YORUMLAR