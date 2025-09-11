Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
17 yaşındaki genç işe alınmayınca dehşet saçtı

17 yaşındaki genç işe alınmayınca dehşet saçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
17 yaşındaki genç işe alınmayınca dehşet saçtı
Adana’da işe alınmadığı için restorana husumet besleyen 17 yaşındaki A.K., tartıştığı garsonu ruhsatsız tabancayla vurdu. Ağır yaralanan garson hastaneye kaldırılırken, kaçan saldırgan kısa sürede polis tarafından yakalandı.

Olay, dün saat 17.00 sıralarında Çukurova ilçesi Süleyman Demirel Bulvarı'ndaki bir restoranda meydana geldi.

RUHSATSIZ TABANCAYLA GİTTİ

İddiaya göre, bir süre önce restorana garsonluk için başvuran A.K. (17), olumsuz cevap alınca iş yerindeki çalışanlara husumet güttü. Ruhsatsız tabancayla restorana giden A.K., tartıştığı garson Nizamettin Y.'ye (44) ateş açtı.

Yaralanan şahıs kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesinin ardından Nizamettin Y.'yi Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

ÇIKARILDIĞI MAHKEMEDE TUTUKLANDI

Bölgede araştırma yapan motorize yunus ekipleri, şüpheliyi yakın bir sokakta olayda kullandığı tabancayla birlikte yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Tedavisi tamamlanan Nizamettin Y. ise taburcu edildi.

