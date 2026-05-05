30 yıllık sarrafa güvendiler hayatlarının şokunu yaşadılar! 100 kilo altınla gitti
Denizli’de 30 yıldır sarraflık yapan bir kişinin, müşterilerine ait emanet altınlarla kayıplara karıştığı iddiası paniğe yol açtı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
Çivril ilçesinde sarraflık yapan S.Ç. isimli şahıs, iş yerinde muhafaza edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı.
- S.Ç.'nin Cuma gününden beri iş yerini açmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine vatandaşlar durumu polise bildirdi.
- Ekiplerin iş yerinde yaptığı incelemede muhafaza altında 25 kilo altın olduğu tespit edildi.
- Şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.
- Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı belirtildi.
- Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Çivril ilçesinde yaklaşık senelerdir sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı.
25 KİLO ALTINI BIRAKMIŞ!
Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polise bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler iş yerinde yaptığı incelemede mugafa altında 25 kilo altın olduğunu tespit etti.
KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI
Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.
