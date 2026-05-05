Denizli’de 30 yıldır sarraflık yapan bir kişinin, müşterilerine ait emanet altınlarla kayıplara karıştığı iddiası paniğe yol açtı. Kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı, hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi.

Çivril ilçesinde yaklaşık senelerdir sarraflık yapan S.Ç., iş yerinde muhafaza edilen ve müşteriler tarafından kendisine emanet edilen altınlarla birlikte kayıplara karıştı.

30 yıllık sarrafa güvendiler hayatlarının şokunu yaşadılar! 100 kilo altınla gitti

25 KİLO ALTINI BIRAKMIŞ!

Cuma gününden bu yana iş yerinin açılmaması ve kendisine ulaşılamaması üzerine çok sayıda vatandaş durumu polise bildirdi. Şikayetler üzerine harekete geçen ekipler iş yerinde yaptığı incelemede mugafa altında 25 kilo altın olduğunu tespit etti.

KIRMIZI BÜLTEN ÇIKARILDI

Öte yandan, şüpheli kuyumcunun yaklaşık 100 kilogram altınla yurt dışına kaçtığı ve hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı öğrenildi. Mağdur vatandaşların hukuk mücadelesi başlatmaya hazırlandığı öğrenilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürüyor.

