Acı üstüne acı… Aynı aile bir ayda iki oğlunu kaybetti
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
24 yaşındaki Yunus Özkan, Bitlis’in Mutki ilçesinde dün serinlemek için arkadaşlarıyla girdiği derede balçığa saplanarak boğuldu. Özkan’ın yaklaşık bir ay önce ağabeyi Emrullah Özkan’ı (26) da kaybettiği ortaya çıktı.
Mutki’nin Üçadım köyünde yaşayan dört çocuklu Özkan ailesi, bir ay içerisinde iki evladını toprağa vermenin acısını yaşıyor.
EMRULLAH ÖZKAN ÖLÜ BULUNMUŞTU
3 Temmuz’da evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Emrullah Özkan, 5 Temmuz’da Bitlis merkeze bağlı Küllüce köyü yakınlarındaki ormanlık alanda ölü olarak bulunmuştu. Kesin ölüm sebebine dair bilgiye ulaşılamazken, olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
BİR AYDA İKİNCİ ATEŞ DÜŞTÜ
Henüz ilk acıları tazeyken, aile dün bir kez daha yıkıldı. Yunus Özkan, arkadaşlarıyla serinlemek için Mutki ilçesi Meydan–Yazıcık yolu Antor mevkisindeki Meydan Deresi’ne girdi. Balçığa saplanan genç, suda boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası yakınları sinir krizi geçirdi.
Her iki ölüm olayıyla ilgili soruşturma devam ediyor.
