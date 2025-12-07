Afyonkarahisar'da raylardan geçmeye çalışan 16 yaşındaki Mustafa D., lokomotifin çarpması sonucu ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadı.

Olay, kent merkezi Eşrefpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. Raylardan karşıya geçmek isteyen 16 yaşındaki Mustafa D.’ye, Afyonkarahisar’dan Sülün Tren İstasyonu’na gitmekte olan bir lokomotif çarptı.

KALDIRILDIĞI HASTANEDE CAN VERDİ

Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan genç, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Ancak Mustafa D., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis ekipleri bölgede detaylı inceleme yaptı. Olayla ilgili savcılık tarafından soruşturma başlatıldığı bildirildi.

