AK Partili ismin kahreden sonu! Yolun karşısına geçerken aracın altında kaldı

İş için Denizli'ye giden AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak'a yolun karşısına geçerken araç çarptı. Otomobilin çarptığı Ak, olay yerinde hayatını kaybetti.

Acıpayam ilçesine bağlı Yumrutaş Mahallesi Bangraz mevkiisinde; Denizli’ye iş ziyaretine gelmek için yola çıkan AK Parti Serik İlçe Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahman Ak, Acıpayam ilçesinin Bangraz mevkiisinde durdu.

KARŞIYA GEÇERKEN ARABA ÇARPTI

Araçtan inen Abdurrahman Ak, yolun karşısına geçmek istediği sırada, henüz plakası bilinmeyen bir otomobil çarptı. Çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

ORACIKTA CAN VERDİ

Bölgeye gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından Abdurrahman Ak, olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp morguna kaldırıldı. Cenazesi otopsinin ardından Antalya’ya sevk edileceği öğrenildi.

AK PARTİ TEŞKİLATINDAN AÇIKLAMA GELDİ

AK Parti Serik İlçe Başkanı Ahmet Söker, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Abdurrahman Ak için başsağlığı mesajı yayımladı. Başkan Söker, "İlçe Yönetim Kurulu Üyemiz, kıymetli abimiz, yol arkadaşımız Abdurrahman Ak'ın elim bir trafik kazası sonucu vefatını derin bir üzüntüyle öğrendim. Samimiyeti ve gönül insanlığıyla her zaman hatırlayacağımız Abdurrahman abimizin kaybı bizler için büyük bir acı. Merhuma Allah'tan rahmet ailesine, sevenlerine ve teşkilatımıza sabır ve başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.
Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

