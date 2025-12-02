Ankara’da ‘pavyon kültürü’ adı altında fuhuş yapılıyor. Vatandaş, okullarla dip dibe olan bu “telebar”ların şehir dışına taşınmasını talep ediyor.

GAMZE ERDOĞAN ANKARA - Ankara’da geçtiğimiz günlerde, kamuoyunda “telebar” olarak bilinen işletmelere yönelik yürütülen fuhuş soruşturması kapsamında 9 ayrı adrese baskın düzenlenirken, vatandaşlar ve esnaf ‘telebar’ların âdeta birer fuhuş yuvası olduğunu belirterek operasyonların devam etmesi gerektiğini söylüyor.

Özellikle Ulus ve Maltepe çevresindeki bazı işletmelerde fuhuş faaliyetleri devam ederken, bu işletmelerle bağlantılı oldukları öne sürülen otel çalışanlarının, bazı taksi şoförlerinin ve işletme korumalarının, rüşvet ve pay karşılığında fuhuş ve yasa dışı faaliyetleri bildirmedikleri iddia edildi. Bölge esnafı “Ulus Çankırı Caddesi, pavyonların yıllardır faaliyet gösterdiği, ancak aynı zamanda banka şubelerinin, kreşlerin ve liselerin de bulunduğu bir bölge. Bu durumdan rahatsızız. Bu yerlerin başka bir bölgeye taşınmasını istiyoruz” dedi. Öte yandan esnafın “telebar” olarak tanımladığı bu yerlerin, 18 yaşından küçük ve çoğu yabancı uyruklu genç kızlara sosyal medya üzerinden ulaştığı belirtildi.

Okullar ile içkili mekânlar arasındaki mesafe kuralı yönetmelikte tanımlanıyor. Yönetmelik kapsamında, okulların çevresinde içkili yer açılması için en az 100 metre mesafe şartı aranıyor. Yönetmeliğe göre uzaklık ölçülürken, okul ve ilgili işletmenin varsa bahçe kapıları, yoksa bina kapıları esas alınıyor. Birden fazla kapı bulunması durumunda, en yakın kapı ölçüm noktası olarak belirleniyor.

Editör:GAMZE ERDOĞAN

Haberle İlgili Daha Fazlası