Süper Lig'de geride kalan 24 haftada topladığı 20 puanla 17'nci sırada yer alan Kayserispor, Trabzonspor karşısında sahasında 13 sezondur galip gelemiyor.

Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisi karşısında 13 sezonluk hasrete son vermek istiyor.

15 MAÇTA 11 YENİLGİ, 4 BERABERLİK

Rakibini son olarak 2012-2013 sezonunda evinde Biseswar ve Bobo'nun golleriyle 2-1 yenen Kayserispor, yıllar sonra yeniden hanesine 3 puan yazdırmak için sahaya çıkacak. Bu süreçte 4 beraberlik ve 11 yenilgi alan Kayserispor, hem galibiyet hasretini dindirmek hem de ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.

Kayserispor Teknik Direktörü Erling Moe

Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki müsabaka 9 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak.

