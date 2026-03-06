İhlas Haber Ajansı
Kayserispor'un konuğu Trabzonspor: Süper Lig'de 13 yıllık hasret
Süper Lig'de geride kalan 24 haftada topladığı 20 puanla 17'nci sırada yer alan Kayserispor, Trabzonspor karşısında sahasında 13 sezondur galip gelemiyor.
Trabzonspor'u 13 sezondur evinde yenemeyen Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında bu hsarete son vermek istiyor.
- Kayserispor, Trabzonspor'u en son 2012-2013 sezonunda evinde 2-1 mağlup etti.
- Bu süreçte Kayserispor, 4 beraberlik ve 11 yenilgi aldı.
- Müsabaka 9 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak.
Kayserispor, Süper Lig'in 25'inci haftasında Trabzonspor'u konuk edecek. Sarı-kırmızılı ekip, Karadeniz temsilcisi karşısında 13 sezonluk hasrete son vermek istiyor.
15 MAÇTA 11 YENİLGİ, 4 BERABERLİK
Rakibini son olarak 2012-2013 sezonunda evinde Biseswar ve Bobo'nun golleriyle 2-1 yenen Kayserispor, yıllar sonra yeniden hanesine 3 puan yazdırmak için sahaya çıkacak. Bu süreçte 4 beraberlik ve 11 yenilgi alan Kayserispor, hem galibiyet hasretini dindirmek hem de ligde çıkışa geçmeyi hedefliyor.
Kayserispor ile Trabzonspor arasındaki müsabaka 9 Mart Pazartesi günü saat 20:00’de başlayacak.
