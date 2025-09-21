Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Artvin'de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü!

Artvin'de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü!

- Güncelleme:
Artvin&#039;de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü!
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda onarım çalışmaları sırasında çökme meydana geldi. Bu sırada İl Özel İdaresine ait kamyon açılan çukura düşerken, sürücü Serkan Y. hafif yaralandı. Hastaneye kaldırılan sürücü tedavisinin ardından taburcu edildi.

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan onarım çalışmaları sırasında çökme sonucu oluşan çukura düşen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İlçede etkili olan sağanak sonrasında heyelanlar nedeniyle kapanan tarihi Çifte Köprüler ve Mençuna Şelalesi yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

Artvin'de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü! - 1. Resim

KAMYON ÇUKURA DÜŞTÜ

Çalışmalar esnasında yolda çökme meydana gelmesi nedeniyle İl Özel İdaresine ait bir kamyon oluşan çukura düştü. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Artvin'de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü! - 2. Resim

Kazada kamyon sürücüsü Serkan Y. hafif yaralandı. Kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü, tedavisi sonrasında taburcu edildi.

Küresel Sumud Filosu'nun Gazze'ye ilerleyişi sürüyor
