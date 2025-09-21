Artvin'de yol çöktü: Kamyon dev çukura gömüldü!

Artvin'in Arhavi ilçesinde heyelan nedeniyle kapanan yolda yapılan onarım çalışmaları sırasında çökme sonucu oluşan çukura düşen kamyonun sürücüsü yaralandı.

İlçede etkili olan sağanak sonrasında heyelanlar nedeniyle kapanan tarihi Çifte Köprüler ve Mençuna Şelalesi yolunda İl Özel İdaresi ekiplerince çalışma başlatıldı.

KAMYON ÇUKURA DÜŞTÜ

Çalışmalar esnasında yolda çökme meydana gelmesi nedeniyle İl Özel İdaresine ait bir kamyon oluşan çukura düştü. İhbar üzerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri kaza yerine sevk edildi.

Kazada kamyon sürücüsü Serkan Y. hafif yaralandı. Kontrol amaçlı Arhavi Devlet Hastanesi'ne götürülen sürücü, tedavisi sonrasında taburcu edildi.