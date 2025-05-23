Avcılar gişeleri trafiğe kapatılacak, İBB'den açıklama geldi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avcılar gişelerinde yapılacak çalışma nedeniyle kapatılacağını duyurdu.

Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’na Serbest Geçiş Sistemi kurulması çalışmaları nedeniyle gişe giriş ve çıkışlarının 6 gün süreyle kapatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da açıklama geldi.

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İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışların kapatılacağını duyurdu.

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UYM'den yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, "kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapılması işi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecek. Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacak. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmekte." bilgileri verildi.