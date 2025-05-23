Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Avcılar gişeleri trafiğe kapatılacak, İBB'den açıklama geldi

Avcılar gişeleri trafiğe kapatılacak, İBB'den açıklama geldi

Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Avcılar gişeleri trafiğe kapatılacak, İBB&#039;den açıklama geldi
3. Sayfa Haberleri  / Anadolu Ajansı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Avcılar gişelerinde yapılacak çalışma nedeniyle kapatılacağını duyurdu.

Avcılar Ücret Toplama İstasyonu’na Serbest Geçiş Sistemi kurulması çalışmaları nedeniyle gişe giriş ve çıkışlarının 6 gün süreyle kapatılacak. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından da açıklama geldi.

İBB Ulaşım Yönetim Merkezi (UYM), Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonu'nda yapılacak çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş-çıkışların kapatılacağını duyurdu.

UYM'den yapılan açıklamada, Karayolları 1. Bölge Müdürlüğü sorumluluğundaki gişelerde, "kanopiler ile binaların yıkılması ve Serbest Geçiş Sisteminin altyapı imalatlarının yapılması işi" kapsamında O-3 Avrupa Otoyolu Avcılar Ücret Toplama İstasyonunda, gişe adaları ve kanopilerinin yıkılması çalışmaları yapılacağı belirtildi.

Açıklamada, "Çalışmalar nedeniyle Avcılar gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar kapatılacak olup, sürücüler alternatif yolları kullanabilecek. Çalışmalar 23.05.2025 Cuma günü saat 23.00'te başlayacak olup, 24 saat esasına göre çalışılacak. Çalışmalar esnasında gerekli tüm emniyet tedbirleri alınacak ve onaylı trafik projesine göre gerekli trafik işaretlemesi yapılacak. Sürücülerin yol üzerindeki trafik işaret ve işaretçilerine titizlikle uymaları gerekmekte." bilgileri verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı

Fenerbahçe Beko'nun Euroleague final rakibi kim oldu? EuroLeague final maçı için bekleyiş başladı!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Tokat'ta minibüs ile traktör birbirine girdi: Yaralılar var - 3. SayfaMinibüs ile traktör birbirine girdi: Yaralılar varKız öğrenciler arasında kanlı hesaplaşma! Lise tuvaletinde dehşeti yaşadı - 3. SayfaKız öğrenciler arasında kanlı hesaplaşmaGerçek 9 yıl sonra ortaya çıktı! Sesinden rahatsız olduğu öldürmüş - 3. SayfaAnne ve üvey babanın kan donduran planıKocaeli'de "yok artık" dedirten kurtuluş! Araçla havada asılı kaldı, sıyrıklarla yırttı - 3. SayfaKocaeli'de "yok artık" dedirten kurtuluş!Osmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar var - 3. SayfaOsmaniye'de zincirleme kaza: Ölü ve yaralılar varBaba ve oğlu kamyonette ölü bulunmuştu! Şüpheliler için karar verildi - 3. SayfaKamyonette ölü bulunmuşlardı! Şüpheliler için karar
Sonraki Haber Yükleniyor...