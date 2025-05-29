Bağcılar'da dehşet! Eşini silahla vurup intihar etti

Kaynak: Anadolu Ajansı 29 Mayıs 2025 19:43 - Güncelleme: 29 Mayıs 2025 19:48 - Güncelleme:

Bağcılar'da bir kişi, boşanma aşamasında olduğu eşini silahla vurarak yaraladıktan sonra intihar etti.

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde Muhsin Alkan (33), eşi Yeter Alkan'ın (33) yaşadığı İnönü Mahallesi 409. Sokak'taki eve geldi. Muhsin Alkan, evde boşanma aşamasında olduğu eşini silahla yaraladı, ardından apartmanın önünde aynı silahla kendisini vurdu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sokakta ve binada güvenlik önlemi alan polis, ayrıntılı inceleme yaptı. İlgili Haber Borsa İstanbul'da altın düşüşte! Gerileme sürüyor, işte güncel fiyatlar UZAKLAŞTIRMA KARARI ALMIŞ Muhsin Alkan'ın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, yaralı Yeter Alkan'ı ilk müdahalesinin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Muhsin Alkan’ın cesedi, inceleme sonrası Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yeter Alkan'ın bir süre önce eşinden şikayetçi olduğu ve mahkemenin Muhsin Alkan hakkında uzaklaştırma kararı verdiği öğrenildi. İlgili Haber Mayıs ayında aniden bastırdı, cadde ve sokaklar beyaza büründü

Kaynak: Anadolu AjansıEditör: Cüneyt Akçatepe