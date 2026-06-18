Anadolu Ajansı
Bahçe kapısı bahane oldu! Bir aile kurşuna dizildi
Muğla’da bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Öfkeli şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle tartıştığı aileye ateş açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, eşi ve kızı yaralandı.
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3. Sayfa az önce
Fethiye'nin Eldirek Mahallesi'nde komşular arasında çıkan bir tartışma sonucu bir kişi av tüfeğiyle vurularak hayatını kaybetti, eşi ve kızı ise yaralandı.
- Olay Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi.
- Bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı.
- Osman K. (62), komşuları Ramazan Çalışkan (42), eşi Emine Çalışkan (40) ve kızları Ecrin Çalışkan'a (13) av tüfeğiyle ateş etti.
- Yaralanan Ramazan Çalışkan kurtarılamadı.
- Anne ve kızının tedavisi sürüyor.
- Şüpheli gözaltına alındı.
Olay Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başladığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüdü.
BİR AİLE KURŞUNA DİZİLDİ
Osman K. (62), av tüfeğiyle komşuları Ramazan Çalışkan (42), eşi Emine Çalışkan (40) ve kızları Ecrin Çalışkan'a (13) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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ADAM KURTARILAMADI
Ramazan Çalışkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, şüpheli gözaltına alındı.
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