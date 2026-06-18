Muğla’da bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle komşular arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen sözlü kavga silahlı çatışmaya dönüştü. Öfkeli şahıs, eline aldığı av tüfeğiyle tartıştığı aileye ateş açtı. Olayda bir kişi hayatını kaybederken, eşi ve kızı yaralandı.

Olay Fethiye ilçesine bağlı Eldirek Mahallesi'nde meydana geldi. Komşular arasında bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle başladığı öne sürülen tartışma kısa sürede büyüdü.

BİR AİLE KURŞUNA DİZİLDİ

Osman K. (62), av tüfeğiyle komşuları Ramazan Çalışkan (42), eşi Emine Çalışkan (40) ve kızları Ecrin Çalışkan'a (13) ateş etti. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ramazan Çalışkan özel bir hastaneye, eşi ve kızı ise Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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ADAM KURTARILAMADI

Ramazan Çalışkan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Anne ve kızının tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekipleri olayın ardından bölgede güvenlik önlemi alırken, şüpheli gözaltına alındı.

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