Batman'da özel bir bakım merkezinde işkence, istismar ve şüpheli ölüm iddialarıyla ilgili başlatılan soruşturmada gözaltına alınan 16 şüpheli tutuklandı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, olayla ilgili 2 müfettiş görevlendirirken merkezde kalan vatandaşları koruma altına aldı.

Batman Valiliğince, kentte faaliyet gösteren özel bir bakım merkezinde hastalara işkence ve kötü muamele edildiği iddiası ekipleri harekete geçirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, iddialar ve şikayetlerin en başından itibaren ivedilikle değerlendirildiği belirtildi.

ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Bu kapsamda konunun gerekli işlemlerin yapılması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığına intikal ettirildiği vurgulanan açıklamada, yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 16 şüphelinin sevk edildikleri adli mercilerce tutuklandığı ifade edildi.

2 MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRİLDİ

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İddiaların ortaya çıkmasının hemen ardından olayın idari boyutunun da tüm yönleriyle incelenmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca 2 müfettiş görevlendirildi.

Aynı gün özel bakım merkezinden hizmet alan vatandaşlarımızın haklarının ve güvenliklerinin korunması amacıyla devletimizin ilgili kurumları tarafından gerekli tüm tedbirler ivedilikle alınmış, bakım ve koruma hizmetlerinin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesi temin edilmiştir.

Olayın tüm yönleriyle aydınlatılması ve sorumluların tespit edilmesi amacıyla yürütülen tüm adli ve idari süreç ilgili kurumlar tarafından yakından takip edilmektedir"

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