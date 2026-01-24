Antalya’nın Aksu ilçesinde oyun oynadığı sırada su tahliye kanalına düşen 3 yaşındaki Berra Berhu, ekiplerin menfezde yürüttüğü çalışmaların ardından cansız halde bulundu. Talihsiz çocuğun cenazesi otopsi için adli tıp morguna kaldırıldı.

Olay, Aksu ilçesi Boztepe Mahallesi 35020 Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi.

SU TAHLİYE KANALINA DÜŞTÜ

Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu 3 yaşındaki Berra Berhu, mahallede kardeşleri ve arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybederek su tahliye kanalının içine düştü. Çocuğun menfeze düştüğünü gören çevredeki vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Suya kapılan küçük çocuğun ailesi de zaman kaybetmeden kendi imkânlarıyla menfeze girerek Berhu'yu çıkarmaya çalıştı ancak çabalar sonuçsuz kaldı.

KURTARMA ÇALIŞMASINDAN ACI HABER

Ekipler, çocuğun bulunduğu menfeze ulaşabilmek için kırma ve açma çalışmalarını sürdürürken, olay yerinde güvenlik önlemleri alındı. Kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede aile endişe içinde çocuğun kurtarılmasını beklerken, ekipler minik yavrunun bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan küçük çocuğun hayatını kaybettiği belirtildi.

Olay yerine Cumhuriyet Savcısı ve Olay Yeri İnceleme ekiplerinin incelemesinin ardından talihsiz çocuğun cenazesi adli tıp morguna kaldırıldı.

