Peş peşe yaşanan şiddet olayları ve kayıpların acısı sürerken bir eğitimci daha hayattan koparıldı. Balıkesir'de silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan mekanda yemek yiyen akademisyen seken kurşunun isabet etmesi sonucu canından oldu.

Olay Balıkesir'in merkez Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta meydana geldi. kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, sokaktaki markete kurşun yağdırdı.

YEMEK YERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU

O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.

HASTANEDE CAN VERDİ

Kaçmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.

POLİS KAÇAN ZANLILARI ARIYOR

Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.

