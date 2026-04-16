Bir eğitimci daha katledildi! Yemek yerken maganda canından etti
Peş peşe yaşanan şiddet olayları ve kayıpların acısı sürerken bir eğitimci daha hayattan koparıldı. Balıkesir'de silahlı saldırı düzenlenen iş yerinin yanında bulunan mekanda yemek yiyen akademisyen seken kurşunun isabet etmesi sonucu canından oldu.
Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde kimliği belirsiz motosikletli iki kişi tarafından bir markete ateş açılması sonucu dürümcüde yemek yiyen bir kişi hayatını kaybetti.
- Olay, Balıkesir'in Altıeylül ilçesine bağlı Gaziosmanpaşa Mahallesi 209. Sokak'ta meydana geldi.
- Kimliği henüz belirlenemeyen motosikletli iki kişi, sokaktaki markete kurşun yağdırdı.
- Kurşunlardan biri, marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti.
- Ağır yaralanan Semih Kaçmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
- Hayatını kaybeden Semih Kaçmaz'ın Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.
- Polis ekipleri, kaçan zanlıları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Bir evin tek çocuğu Adnan! Acılı baba Kahramanmaraş’taki dehşetin bilinmeyenini açıkladı: İlk önce öğretmeni vurmuş
YEMEK YERKEN KURŞUNLARIN HEDEFİ OLDU
O sırada kurşunlardan biri marketin yanında bulunan dürümcü dükkanında yemek yiyen Semih Kaçmaz'a isabet etti. Ağır yaralanan Kaçmaz, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırıldı.
HASTANEDE CAN VERDİ
Kaçmaz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Semih Kaçmaz'ın, Balıkesir Üniversitesi Hukuk Fakültesinde araştırma görevlisi olduğu öğrenildi.
ÖNERİLEN HABERLER
GÜNDEM
Bolu'da okul müdür yardımcısından ezber bozan çıkış! "Kendimi ihbar ediyorum"
POLİS KAÇAN ZANLILARI ARIYOR
Her iki iş yerinde hasarın oluştuğu olayda polis ekiplerinin şüphelileri yakalama çalışması sürüyor.
