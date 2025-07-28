Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > CHP'li belediyede susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler

CHP'li belediyede susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Tekirdağ, Süleymanpaşa, Marmaraereğlisi, CHP, Protesto, Susuzluk, Haber
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

CHP'li Tekirdağ belediyelerinde yaşanan su kesintileri vatandaşları isyan ettirdi. Süleymanpaşa ve Marmaraereğlisi ilçelerinde günlerdir süren kesintiler sonrası ellerine bidonlarla sokağa çıkan vatandaşlar, cadde üzerinde yürüyerek duruma tepki gösterdi.

Çöplerin toplanmadığı CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Tekirdağ'da da su krizi patlak verdi Süleymanpaşa ilçesine bağlı Kumbağ Mahallesi’nde su kesintilerine tepki gösteren vatandaşlar, gece ana cadde üzerinde yürüyüş gerçekleştirdi.

ELLERİNE BİDONLARI ALIP İSYAN ETTİLER

Ellerinde bidonlarla sesler çıkararak yürüyen vatandaşlar, yaşadıkları durumu protesto etti. Bir mahalle sakini, "Sabahtan beri bir damla su yok. Böyle yönetim mi olur? Belediye ne iş yapıyor? Küçücük çocuklar perişan. Temizlik yok, yemek yok, tuvalet yok. Bidonla eylem yapıyoruz artık" diyerek tepkisini dile getirdi.

CHP'li belediyede susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler - 1. Resim

ÇEŞMELERE AKIN ETTİLER

Su kesintisinden etkilenen bir diğer nokta ise Süleymanpaşa’nın Çınarlı Mahallesi oldu. Mahalledeki çeşmelerin önünde uzun kuyruklar oluşurken, vatandaşlar gece boyunca sırayla bidonlarını doldurmaya çalıştı. Çeşme başında bekleyen bir vatandaş, "Anlatmaya gerek yok, görüyorsunuz. Öğlenden beri su yok. İçme suyunu buluruz belki ama temizlik için ne yapacağız? Küçük çocuğu olanlar ne yapsın? Belediye çalışmıyor, sıfır" ifadelerini kullandı.

CHP'li belediyede susuzluk isyanı! Ellerinde bidonlarla sokağa döküldüler - 2. Resim

Şehirde su kesintilerinin yaygınlaşmasıyla sosyal medyada da tepkiler büyürken, vatandaşlar 1990’lı yıllarda yaşanan su sıkıntısına benzer bir tabloyla karşı karşıya kaldıklarını dile getirdiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Köye 1900 megavatlık santral kurulacak! Anlaşma imzalandıAvrupa'da savunma krizi! Yaklaşık 20 bin asker geri çekiliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Kedi sevgisi sonu oldu! Akciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybetti - 3. SayfaAkciğerine kaçan tüy nedeniyle hayatını kaybettiYeni emekli olmuştu! Devrilen araçtan savrulup hayatını kaybetti - 3. SayfaYeni emekli olmuştu! Devrilen araçtan savrulup hayatını kaybettiLondra'da sokak ortasında vahşet! 2 kişi katledildi, 1 kişi yaralı - 3. SayfaLondra'da sokak ortasında vahşet! 2 kişi katledildiAdana'da kan donduran olay! İnfaz koruma memuru, karısını ve kızını öldürüp intihar etti - 3. SayfaKarısını ve kızını öldürüp intihar ettiKarabük'te yangın giderek büyüyor! Vatandaşlar tahliye ediliyor - 3. SayfaKarabük'te yangın giderek büyüyor!21 yaşındaki genç vahşice katledildi! 3 kişiye tutuklama - 3. Sayfa21 yaşındaki genç vahşice katledildi! 3 kişiye tutuklama
Sonraki Haber Yükleniyor...