Ürünlerini satamayan çiftçi, tarladaki lahanaları ücretsiz dağıtacağını açıkladı. Kuvvetli yağmura aldırış etmeyen yüzlerce kişi adeta bölgeye akın etti. Vatandaşlar, ücretsiz sebze almanın mutluluğunu yaşadı.

Batman'da bir çiftçi, tarlasındaki lahanaları satamayınca bedava dağıtmak istedi. Kuyubaşı Mahallesi’nde bulunan tarladaki lahanaların bedava olduğunu duyan yüzlerce vatandaş, sağanak yağmura aldırış etmeden bölgeye akın etti.

Kısa sürede yüzlerce kişinin toplandığı tarla adeta insan seline dönerken; kimi vatandaşlar poşetlerle, kimisi ise çuvallarla lahana topladı. Bazıları ise kucaklayabildiği kadar ürünü alarak tarladan ayrıldı.

Bazı vatandaşlar da araç bagajlarını tamamen lahana ile doldurdu.

Çiftçi bedava dedi, herkes oraya akın etti! Poşetler, çuvallar, bagajlar doldu taştı

"BU KADAR YOĞUNLUK BEKLEMİYORDUM"

İsmini açıklamak istemeyen çiftçi, ürünlerini satamadığı için böyle bir karar aldığını belirterek, "Bedava olduğunu duyan herkes araçlarını yol kenarına park edip tarlaya koştu. Bu kadar yoğunluk beklemiyordum, görünce şaşırdım" dedi.

Yağışa rağmen yoğun ilginin olduğu dağıtım sırasında zaman zaman izdiham yaşanırken, vatandaşlar ücretsiz sebze almanın memnuniyetini dile getirdi.

Öte yandan, tarlada oluşan yoğunluk nedeniyle çevrede kısa süreli trafik hareketliliği de yaşandı.

Çiftçi bedava dedi, herkes oraya akın etti! Poşetler, çuvallar, bagajlar doldu taştı

