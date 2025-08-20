Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Denizli'de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplandı... 2 kişi öldü

Denizli'de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplandı... 2 kişi öldü

- Güncelleme:
Denizli&#039;de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplandı... 2 kişi öldü
3. Sayfa Haberleri

Denizli'de meydana gelen korkunç kazada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir otomobil yol kenarındaki ağaca çarptı. Kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de ağır yaralandı.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesi Menderes Bulvarı üzerinde S.T. (26) idaresindeki otomobil ile seyir halindeyken, direksiyon hakimiyetini kaybederek yol kenarındaki refüjde bulunan ağaca çarptı.

Denizli'de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplandı... 2 kişi öldü - 1. Resim

Kaza yapan otomobili gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan kazazedelerden sürücü S.T. itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı otomobilden çıkartılıp ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye sevk edildi.

Denizli'de feci kaza! Otomobil ağaca ok gibi saplandı... 2 kişi öldü - 2. Resim

KAHREDEN DETAY

Araçta bulunan İbrahim Baran Tuncer (23) ve Ezgi Elçin Ünal'ın (22) olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. İki gencin cansız bedenleri sıkıştığı otomobilden çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu Denizli Grup Başkanlığı morguna kaldırıldı. Öte yandan, kazada hayatını kaybeden İbrahim Baran Tuncer'in bugün doğum günü olduğu ve arkadaşlarıyla yaptıkları kutlama dönüşünde kaza yaptıkları öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

