Diyarbakır'da feci kaza! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var
Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.
Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.
1 ÖLÜ 15 YARALI
Kazada 1 kişi öldü, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK
Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Bu arada Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, bölgeye gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.
