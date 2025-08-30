Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Diyarbakır'da feci kaza! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var

- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Diyarbakır'da feci bir kaza meydana geldi. Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi. Olayda 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.

Adıyaman'dan Eğil ilçesine geziye giden kadınları taşıyan M.G. idaresindeki 02 AFJ 279 plakalı minibüs, Diyarbakır-Eğil kara yolu Kalkan mevkisinde kontrolden çıkarak devrildi.

Diyarbakır'da feci kaza! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - 1. Resim

1 ÖLÜ 15 YARALI

Kazada 1 kişi öldü, sürücü ile minibüste bulunan 14 kişi yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Diyarbakır'da feci kaza! Can kaybı ve çok sayıda yaralı var - 2. Resim

2 KİŞİNİN DURUMU KRİTİK

Sağlık ekiplerince ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere kaldırılan yaralılardan 2'sinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Eğil Kaymakamı Volkan Hülür, bölgeye gelerek kaza hakkında yetkililerden bilgi aldı.

