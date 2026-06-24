Düğününe 2 gün kala kahreden ölüm! Uzman çavuş Ali Akçay hayatını kaybetti
Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde kamyonetle çarpışan otomobilin sürücüsü 23 yaşındaki Ali Akçay hayatını kaybetti. Ağrı’da uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenilen Akçay’ın, izinli olarak geldiği memleketinde iki gün sonra dünyaevine girmeye hazırlandığı belirtildi.
Ağrı’da görev yapan jandarma uzman çavuş Ali Akçay, düğün hazırlıkları için geldiği memleketi Osmaniye’de geçirdiği trafik kazasında vefat etti. İki gün sonra evlenmeye hazırlanan 23 yaşındaki gençten acı haber geldi.
KAMYONETLE ÇARPIŞTI
Alibeyli köyündeki yolda Akçay'ın (23) kullandığı 06 FVC 247 plakalı otomobil ile Y.K. idaresindeki 27 BAU 643 plakalı kamyonet çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralanan Akçay ve Y.K, sağlık personelince Kadirli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
HASTANEDE VEFAT ETTİ
Tedavi altına alınan yaralılardan Akçay, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
2 GÜN SONRA DÜĞÜNÜ VARDI
Ağrı İl Jandarma Komutanlığında görevli uzman çavuş Ali Akçay'ın, 26 Haziran'da nişanlısıyla yapacağı düğün için izne ayrılıp memleketine döndüğü öğrenildi.