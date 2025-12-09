Çorum’da tarlaya devrilen tırın sürücüsüne yardım etmek isteyen bir vatandaş aracını emniyet şeridine çekti. Emniyet şeridindeki otomobile başka bir araç çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Olay, Yozgat-Alaca karayolunun yaklaşık 20'nci kilometresinde gerçekleşti. İddiaya göre, Mehmet H.’nin kullandığı tır, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak tarlaya devrildi. Tırın kabin bölümü devrilmeden asılı halde kaldı.

EMNİYET ŞERİDİNDEKİ ARACA ÇARPTI

Kazayı gören Ahmet G., otomobilini emniyet şeridine çekip tır sürücüsüne yardım etmek istedi. Tam bu sırada aynı yönde ilerleyen Müslüm K. yönetimindeki hafif ticari araç, önce refüje çarptı ardından emniyet şeridinde duran otomobile çarparak durabildi.

Emniyet şeridinde faciaya ramak kala! Yardım etmek isterken canından oluyordu

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve Alaca Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Tırda sıkışan Mehmet H., itfaiye ekiplerince kurtarılarak sağlık görevlilerine teslim edildi. Hafif ticari araç sürücüsü Müslüm K. ile araçtaki yolcular Leyla K. ve İbrahim Halil K. yapılan ilk müdahalelerin ardından Alaca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Her iki kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

