Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan Eren Kılıçarslan, “haksız tahrik” ve “suçun teşebbüs aşamasında kalması” gerekçesiyle 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, üst mahkemeye taşınacak.

Çanakkale’de altı ay önce sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu Minel Kılıçarslan’ı 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan Eren Kılıçarslan hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Karar öncesi son sözlerini sorulan Eren Kılıçarslan “Bu eylemi yaparken aldatıldığımı yeni öğrenen bir eş olarak gittim. Bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu” dedi.

Öte yandan Kılıçarslan’ın Minel Kılıçarslan’ın bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Kararda, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile 13 yıl 6 ay hapis ile ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan da 5 yıl hapis cezası almasına karar verildi.

KARAR ÜST MAHKEMEYE TAŞINACAK

Minel Kılıçarslan’ın avukatı haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini ve kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.

