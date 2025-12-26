Eşini 12 yerinden bıçakladı, ‘Öldürme niyetim yoktu’ dedi! Mahkeme kararını verdi
Çanakkale’de boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan Eren Kılıçarslan, “haksız tahrik” ve “suçun teşebbüs aşamasında kalması” gerekçesiyle 18 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Karar, üst mahkemeye taşınacak.
- Eren Kılıçarslan, boşanma aşamasındaki eşi Minel Kılıçarslan'ı sokak ortasında 12 yerinden bıçakla yaraladı.
- Yargılama sonucunda Eren Kılıçarslan'a toplam 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
- Ceza, suçun teşebbüs aşamasında kalması ve haksız tahrik altında işlenmesi gerekçesiyle indirildi.
- Eren Kılıçarslan'a ayrıca 'nitelikli hırsızlık' suçundan 5 yıl hapis cezası verildi.
- Minel Kılıçarslan'ın avukatı, haksız tahrik indirimine itiraz ederek kararı üst mahkemeye taşıyacak.
Çanakkale’de altı ay önce sokak ortasında boşanma aşamasında olduğu Minel Kılıçarslan’ı 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan Eren Kılıçarslan hakkında 18 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Karar öncesi son sözlerini sorulan Eren Kılıçarslan “Bu eylemi yaparken aldatıldığımı yeni öğrenen bir eş olarak gittim. Bana hakaret edince yaralama girişiminde bulundum. Öldürme niyetim yoktu” dedi.
Öte yandan Kılıçarslan’ın Minel Kılıçarslan’ın bulunduğu ambulansın önünü kesmeye çalıştığı öğrenildi. Kararda, suçun teşebbüs aşamasında kaldığı ve haksız tahrik altında işlendiği gerekçesi ile 13 yıl 6 ay hapis ile ‘nitelikli hırsızlık’ suçundan da 5 yıl hapis cezası almasına karar verildi.
Ayvacık'ta boşanma aşamasındaki çift öldürülmüştü! Kanlı hesaplaşmada 3 tutuklama
KARAR ÜST MAHKEMEYE TAŞINACAK
Minel Kılıçarslan’ın avukatı haksız tahrik indirimini kabul etmediklerini ve kararı üst mahkemeye taşıyacaklarını belirtti.