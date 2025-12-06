Ankara Etimesgut’ta bir kadın, sevgilisiyle birlikte evine davet ettiği erkeği darp edip, telefon ve kredi kartıyla gasp etti. Kredi kartıyla önce yemek yiyen çift ardından telefon alıp, evlerine alışveriş yaptılar. Şüpheliler yakalanarak tutuklandı.

Olay, Ankara’nın Etimesgut ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, kadın şüpheli A.Ü., sosyal medya üzerinden tanıştığı bir erkeği evine davet etti. Eve gelen mağduru, dışarı çıkıp alkol alıp eğlenelim diyerek evden uzaklaştırdı.

Bu sırada A.Ü.’nün sevgilisi A.C.Y. eve geldi. Kadın ve erkek şüpheli, alkol aldıktan sonra birlikte eve döndükleri mağduru darp etti. Ardından mağdurun telefon ve cüzdanını gasp eden çift, kredi kartı şifresini ele geçirdi. Kredi kartındaki limit yetersiz olunca limiti artırıp evden kaçtıkları öğrenildi.

TELEFON ALIP, ALIŞVERİŞ YAPTILAR

Şüpheliler mağdurun kredi kartıyla önce yemek yedi, sonra kendilerine telefon aldılar, daha sonra ise evlerine market alışverişi yaptılar.

ESNAFA SIĞINDI

Bir süre evde baygın olan mağdur erkek şahıs kendine gelince kaçarak esnafa sığındı. Asayiş Şube Gasp Büro ekipleri olayla ilgili çalışması sonucu erkek şüpheli A.C.Y'nin 16 suçtan aranması olduğu tespit edildi.

İKİSİ DE TUTUKLANDI

Gasp büro ekipleri yaptıkları operasyonla şüphelileri yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

