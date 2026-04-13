Ankara’dan Aksaray’a kaçan 19 yaşındaki genç kız evlenmekten vazgeçip otogara gidince, kendisini almaya gelen ailesi ile damat tarafı birbirine girdi. Olayda iki kişi yaralandı 8 kişi gözaltına alındı.

Ankara’dan 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı için kaçıp Aksaray’a gelen 19 yaşındaki M.K., evlilik hayalleri kurarken bir anda vazgeçince olanlar oldu.

Olay, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yaşandı.

Evlenmekten vazgeçen genç kız aileleri birbirine düşürdü: 2 yaralı, 8 gözaltı var

OTOGARDA MEYDAN SAVAŞI

Ailesinin evlenmesini istemediği genç kız, evinden kaçarak Aksaray’da evlenmek istediği gencin yanına geldi.

Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara’ya dönmek için otogara gitti. Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray’a geldi.

2 KİŞİ YARALANDI

Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı.

ESNAF OLAYA MÜDAHİL OLDU

Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede otogara gelen asayiş ekipleri tarafların kalabalık olması üzerine takviye ekip isterken, bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip yönlendirildi.

8 KİŞİ GÖZALTINDA

Polisler kısa sürede kavgayı ayırdı. 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı olay, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

