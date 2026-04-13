Evlenmekten vazgeçen genç kız aileleri birbirine düşürdü: 2 yaralı, 8 gözaltı var
Ankara’dan Aksaray’a kaçan 19 yaşındaki genç kız evlenmekten vazgeçip otogara gidince, kendisini almaya gelen ailesi ile damat tarafı birbirine girdi. Olayda iki kişi yaralandı 8 kişi gözaltına alındı.
- 19 yaşındaki M.K., erkek arkadaşı için Ankara'dan Aksaray'a kaçtı.
- M.K. evlilikten vazgeçince geri dönmek için otogara gitti.
- Kızının otogarda olduğunu öğrenen ailesi Aksaray'a gelerek erkek tarafıyla karşılaştı.
- Aralarında çıkan tartışma kavgaya dönüştü ve 2 kişi yaralandı.
- Olay yerine gelen polis ekipleri kavgayı ayırdı ve 8 kişiyi gözaltına aldı.
- Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu ve olayla ilgili tahkikat başlatıldığı öğrenildi.
Ankara’dan 2 yıl önce tanıştığı erkek arkadaşı için kaçıp Aksaray’a gelen 19 yaşındaki M.K., evlilik hayalleri kurarken bir anda vazgeçince olanlar oldu.
Olay, akşam saatlerinde Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki şehirlerarası otobüs terminalinde yaşandı.
OTOGARDA MEYDAN SAVAŞI
Ailesinin evlenmesini istemediği genç kız, evinden kaçarak Aksaray’da evlenmek istediği gencin yanına geldi.
Altın fiyatlarında 'beton taban' oluştu: Sefer Şener'den kritik 'yükseliş' uyarısı
Genç kız, ailesinin ikna etmesi üzerine evlenmekten vazgeçince tekrar Ankara’ya dönmek için otogara gitti. Bu sırada kızlarını ikna eden aile de araçlarına binerek Aksaray’a geldi.
2 KİŞİ YARALANDI
Kızlarının otogarda olduğunu öğrenince otogara gelen aile erkek tarafıyla karşılaşınca tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede büyüyüp kavgaya dönüştüğü olayda 2 kişi yaralandı.
ESNAF OLAYA MÜDAHİL OLDU
Otogar esnafı durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Emir Can İğrek ve Hafsanur Sancaktutan’dan 'test' itirazı: Bir karışıklık var!
Kısa sürede otogara gelen asayiş ekipleri tarafların kalabalık olması üzerine takviye ekip isterken, bölgeye çok sayıda sivil ve resmi ekip yönlendirildi.
8 KİŞİ GÖZALTINDA
Polisler kısa sürede kavgayı ayırdı. 2’si kadın 8 kişinin gözaltına alındığı olay, polisin müdahalesiyle büyümeden önlendi. Tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenilirken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.