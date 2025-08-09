Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Her gün ishal şikayeti yaşıyordu, nedeni ortaya çıktı! "72 saatte hayata döndüm"

Her gün ishal şikayeti yaşıyordu, nedeni ortaya çıktı! “72 saatte hayata döndüm”

- Güncelleme:
Her gün ishal şikayeti yaşıyordu, nedeni ortaya çıktı! “72 saatte hayata döndüm”
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Son bir yıldır neredeyse her gün ishal problemi yaşayan Ayşe Karabıyık’ın gittiği hastanede bağırsağında kit tespit edildi. Gastroenteroloji Uzmanı Doç. Dr. Ömer Burcak Binicier ve ekibi, Karabıyık’ın bağırsağındaki 6 cm’lik kitleyi başarıyla çıkardı. 45 yaşındaki hasta “72. saatte neredeyse eski enerjime kavuştum” dedi.

Gastroenteroloji Bölümü’nden Doç. Dr. Ömer Burcak Binicier ve ekibi, 45 yaşındaki Ayşe Karabıyık’ın bağırsağında tespit edilen 6 santimetrelik kolonik kitleyi, ameliyata gerek kalmadan endoskopik submukozal diseksiyon (ESD) yöntemiyle başarıyla temizledi.

KOLONOSKOPİDE ORTAYA ÇIKTI

Yaklaşık 10 yıldır gıda intoleransı ve sindirim sorunları yaşayan Karabıyık, son bir yılda günlük ishal şikayetleri nedeniyle yaşam kalitesinin düştüğünü belirtti. Kolonoskopiden çekinmesi nedeniyle tanı süreci geciken Karabıyık, araştırmalarının ardından hastaneye başvurdu. Doç. Dr. Binicier ve ekibinin yaptığı kolonoskopide, bağırsağın son kısmında yaklaşık 6 santimetre çapında geniş tabanlı bir polip tespit edildi. Patoloji raporunda, kanser bulgusu olmadığı ancak yüksek kanserleşme riski taşıdığı belirlendi.

AMELİYATSIZ ŞEKİLDE TEDAVİ ETTİLER

Doç. Dr. Binicier, hastaya açık cerrahi yerine endoskopik submukozal diseksiyon yöntemini önerdi. Yaklaşık üç gün önce gerçekleştirilen işlemle kitle tamamen çıkarıldı. "Patoloji sonuçları da temiz gelirse hastamız ameliyat olmadan bu sorunu geride bırakmış olacak" diyen Binicier, 45 yaşından itibaren her bireyin en az bir kez kolonoskopi yaptırmasının önemine dikkat çekti.

"72 SAATTE HAYATA DÖNDÜM"

Operasyon sonrası hızla iyileşen Karabıyık, "O gece biraz zordu ama her gün daha iyi oldum. 72. saatte neredeyse eski enerjime kavuştum. Kolonoskopiden korkmamak gerektiğini yaşayarak öğrendim" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

