Her şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttu! "Vicdanen doğru olanı yaptım"

Kütahya'da yaşayan Ali Alpaslan, altın bozdurduğu kuyumcunun kendisine yanlışlıkla fazla ödeme yapması üzerine örnek bir davranış sergiledi. Durumu fark eden Alpaslan, fazla aldığı 150 bin lirayı hiç tereddüt etmeden kuyumcuya geri götürdü.

"FAZLA PARAYI TESLİM ETTİM"

Olayı anlatan Alpaslan, "Sevgi Yolu'ndaki bir kuyumcuda ödemelerim için altın bozdurdum. Sarraf, yanlışlıkla bana 150 bin TL fazla vermiş. Bankada işlem yaparken fark ettim. Hemen kuyumcuya geri dönüp durumu anlattım ve fazla parayı teslim ettim. Amacım bu davranışla topluma örnek olabilmek. Biz haksız kazancı hiçbir şekilde doğru bulmayız" dedi.

"KİMSE FARKLI BİR NİYETE GİRMESİN"

Günümüzde ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde insanların bu tür durumlarda farklı düşüncelere kapılabileceğini dile getiren Alpaslan, "Kimse böyle bir durumda farklı bir niyete girmesin. Biz vicdanen doğru olanı yaptık. Kuyumcu da çok memnun oldu, teşekkür etti" ifadelerini kullandı.