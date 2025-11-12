Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > 3. Sayfa > Her şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttu! "Vicdanen doğru olanı yaptım"

Her şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttu! "Vicdanen doğru olanı yaptım"

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
3. Sayfa Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Kütahya’da altın bozduran bir vatandaş, kuyumcunun kendisine fazla ödeme yaptığını bankaya gittiğinde fark etti. Bunun üzerine kuyumcuya geri dönen vatandaş, 150 bin lirayı iade etti.

Kütahya'da yaşayan Ali Alpaslan, altın bozdurduğu kuyumcunun kendisine yanlışlıkla fazla ödeme yapması üzerine örnek bir davranış sergiledi. Durumu fark eden Alpaslan, fazla aldığı 150 bin lirayı hiç tereddüt etmeden kuyumcuya geri götürdü.

"FAZLA PARAYI TESLİM ETTİM"

Olayı anlatan Alpaslan, "Sevgi Yolu'ndaki bir kuyumcuda ödemelerim için altın bozdurdum. Sarraf, yanlışlıkla bana 150 bin TL fazla vermiş. Bankada işlem yaparken fark ettim. Hemen kuyumcuya geri dönüp durumu anlattım ve fazla parayı teslim ettim. Amacım bu davranışla topluma örnek olabilmek. Biz haksız kazancı hiçbir şekilde doğru bulmayız" dedi.

Her şeyi bankada fark etti, kuyumcunun yolunu tuttu! "Vicdanen doğru olanı yaptım" - 1. Resim

"KİMSE FARKLI BİR NİYETE GİRMESİN"

Günümüzde ekonomik sıkıntıların arttığı bir dönemde insanların bu tür durumlarda farklı düşüncelere kapılabileceğini dile getiren Alpaslan, "Kimse böyle bir durumda farklı bir niyete girmesin. Biz vicdanen doğru olanı yaptık. Kuyumcu da çok memnun oldu, teşekkür etti" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Belirti vermiyor ama ölümcül… Akciğer kanserinde erken tanı önemliDünya şehitlerimiz için tek yürek oldu: Kardeşlerimizin acısı bizim acımız!
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
23 ilde büyük operasyon: Müteahhitleri dolandıran çete çökertildi! - 3. SayfaMüteahhitleri dolandıran çete çökertildiKayıp annenin cesedini, kuzgun kuşlarını takip eden vatandaşlar bulmuş - 3. SayfaYerlerini, cesede gelen kuzgunlar açık etmişKaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralı - 3. SayfaKaçakları taşıyan araç Asi Nehri'ne uçtu: 9 yaralıİstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar var - 3. Sayfaİstanbul'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi, yaralılar varAnkara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı var - 3. SayfaAnkara'da feci kaza! Otomobil duraktaki yolcuları ezdi, çok sayıda yaralı varBartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti! Küle döndüler - 3. SayfaBartın'da düşen yıldırım 2 aracı 'pert' etti!
Sonraki Haber Yükleniyor...